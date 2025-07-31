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"Письмо, которого не существует". СБУ не нашла причин для неназначения главы БЭБ Цивинского

Ксения Капустинская
Экономика
3 минуты
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Александр Цивинский

Избранный директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский заявил об отсутствии каких-либо оснований для его неназначения Кабинетом министров Украины. В частности, по словам Цивинского, письмо от Службы безопасности Украины (СБУ), на которое ссылалось правительство, уничтожено. То есть каких-либо доказательств якобы несоответствия его кандидатуры должности не существует.

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Об этом Цивинский написал в своем Facebook 31 июля, ссылаясь на ответ СБУ на его запрос, Отмечается, что письмо СБУ было датировано 30 июня – это дата уже после завершения конкурса и передачи документов в правительство.

Документ, как указывает Цивинский, был уничтожен после его возвращения из КМУ. Второго экземпляра этого документа просто не существует.

Сообщение Александра Цивинского

"То есть ни одного документа, официально содержащего "риски безопасности", сегодня не существует. В то же время конкурсная комиссия провела все этапы должным образом и неоднократно подтвердила мою кандидатуру как единственного победителя. Ни одного официального возражения со стороны СБУ не предоставлено... Я прошел открытый конкурс. Все документы поданы. Решение комиссии принято. Теперь – решение за Кабинетом министров Украины", – резюмировал Цивинский.

Ответ СБУ на запрос Цивинского

На ситуацию отреагировал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он также напомнил, что 31 июля – последний день для назначения директора БЭБ без срыва выполнения Украиной обязательств перед МВФ.

Реакция Железняка на неназначение Цивинского в БЭБ

Дело в том, что реформа БЭБ – часть обязательств Украины и перед МВФ в рамках программы расширенного финансирования EFF, и перед ЕС – в рамках Ukraine Facility. В программе МВФ на 15 млрд долл. этот "маяк" установлен на второй квартал 2025 года. То есть время на выполнение истекает 1 августа.

Как проходило (не)назначение Цивинского

  • Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский 24 июня победил в открытом конкурсе по отбору главы БЭБ. После решения комиссии, которая проводила конкурс, 30 июня правительство получило соответствующие документы и стартовал 10-дневный срок, отведенный на решение о назначении.
  • В комиссию входили шесть представителей. Трое из них – от западных партнеров, и они имели решающий голос. Еще трех членов комиссии предложил Кабмин. За Цивинского проголосовали именно "международники".
  • 9 июля Кабинет министров направил конкурсной комиссии решение об отклонении кандидатуры Цивинского и отказе назначать его главой БЭБ. Конкурсная комиссия в тот же день ответила на письмо, пообещав рассмотреть предоставленную информацию.
  • А уже 14 июля комиссия вернула объяснительное письмо Кабмину и отказалась пересматривать свое решение. С таким решением согласились как украинские члены комиссии, так и "международники".
  • 30 июля комиссия повторно заявила, что повторного конкурса не будет, а ее работа завершена.
  • Кабмин аргументировал свой отказ назначить главу БЭБ "дополнительными данными от СБУ". Сам Цивинский отмечал, что его это удивляет, т. к. он уже в течение 10 лет проходил все проверки СБУ и имеет доступ к гостайне.
  • По данным комиссии, Цивинский действительно имеет родственников в РФ. Сам он рассказывал, что речь идет о его биологическом отце, с которым он не общается по меньшей мере 10 лет. Кроме того, глава комиссии Лаура Штефан отмечала, что информация от СБУ "не свидетельствовала о какой-то угрозе от кого-либо из кандидатов".

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС требует, чтобы украинская власть как можно быстрее назначила руководителя БЭБ, придерживаясь норм закона и действующих процедур отбора и назначения. На этой необходимости Европа настаивает еще с прошлого года.

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