"Письмо, которого не существует". СБУ не нашла причин для неназначения главы БЭБ Цивинского

Избранный директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский заявил об отсутствии каких-либо оснований для его неназначения Кабинетом министров Украины. В частности, по словам Цивинского, письмо от Службы безопасности Украины (СБУ), на которое ссылалось правительство, уничтожено. То есть каких-либо доказательств якобы несоответствия его кандидатуры должности не существует.

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Об этом Цивинский написал в своем Facebook 31 июля, ссылаясь на ответ СБУ на его запрос, Отмечается, что письмо СБУ было датировано 30 июня – это дата уже после завершения конкурса и передачи документов в правительство.

Документ, как указывает Цивинский, был уничтожен после его возвращения из КМУ. Второго экземпляра этого документа просто не существует.

"То есть ни одного документа, официально содержащего "риски безопасности", сегодня не существует. В то же время конкурсная комиссия провела все этапы должным образом и неоднократно подтвердила мою кандидатуру как единственного победителя. Ни одного официального возражения со стороны СБУ не предоставлено... Я прошел открытый конкурс. Все документы поданы. Решение комиссии принято. Теперь – решение за Кабинетом министров Украины", – резюмировал Цивинский.

На ситуацию отреагировал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он также напомнил, что 31 июля – последний день для назначения директора БЭБ без срыва выполнения Украиной обязательств перед МВФ.

Дело в том, что реформа БЭБ – часть обязательств Украины и перед МВФ в рамках программы расширенного финансирования EFF, и перед ЕС – в рамках Ukraine Facility. В программе МВФ на 15 млрд долл. этот "маяк" установлен на второй квартал 2025 года. То есть время на выполнение истекает 1 августа.

Как проходило (не)назначение Цивинского

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский 24 июня победил в открытом конкурсе по отбору главы БЭБ. После решения комиссии, которая проводила конкурс, 30 июня правительство получило соответствующие документы и стартовал 10-дневный срок, отведенный на решение о назначении.

и стартовал 10-дневный срок, отведенный на решение о назначении. В комиссию входили шесть представителей. Трое из них – от западных партнеров, и они имели решающий голос. Еще трех членов комиссии предложил Кабмин. За Цивинского проголосовали именно "международники".

9 июля Кабинет министров направил конкурсной комиссии решение об отклонении кандидатуры Цивинского и отказе назначать его главой БЭБ . Конкурсная комиссия в тот же день ответила на письмо, пообещав рассмотреть предоставленную информацию.

. Конкурсная комиссия в тот же день ответила на письмо, пообещав рассмотреть предоставленную информацию. А уже 14 июля комиссия вернула объяснительное письмо Кабмину и отказалась пересматривать свое решение . С таким решением согласились как украинские члены комиссии, так и "международники".

. С таким решением согласились как украинские члены комиссии, так и "международники". 30 июля комиссия повторно заявила, что повторного конкурса не будет , а ее работа завершена.

, а ее работа завершена. Кабмин аргументировал свой отказ назначить главу БЭБ "дополнительными данными от СБУ". Сам Цивинский отмечал, что его это удивляет, т. к. он уже в течение 10 лет проходил все проверки СБУ и имеет доступ к гостайне .

. По данным комиссии, Цивинский действительно имеет родственников в РФ. Сам он рассказывал, что речь идет о его биологическом отце, с которым он не общается по меньшей мере 10 лет. Кроме того, глава комиссии Лаура Штефан отмечала, что информация от СБУ "не свидетельствовала о какой-то угрозе от кого-либо из кандидатов".

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС требует, чтобы украинская власть как можно быстрее назначила руководителя БЭБ, придерживаясь норм закона и действующих процедур отбора и назначения. На этой необходимости Европа настаивает еще с прошлого года.

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