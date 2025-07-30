Дума подала в отставку, АРМА ждет аудит: что происходит

Глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума написала заявление об увольнении. Это произошло 30 июля – в день вступления в силу закон об усилении институциональной способности АРМА, в связи с чем в ведомстве грядет масштабный аудит. При этом с Думой был связан целый ряд скандалов – от ее публичной поддержки законопроекта №12414 про НАБУ и САП до разоблачения в СМИ ряда подозрительных тендеров.

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О своей отставке заявила сама глава АРМА. Важно учитывать, что ее отставку еще должно принять или не принять правительство – Кабинет министров Украины. Так что пока нельзя говорить о том, что Дума точно уволена.

"Впереди – международный аудит Национального агентства. Это важнейший шаг для еще большего усиления работы АРМА. Я подписала заявление, чтобы обеспечить проведение его независимо", – заявила Дума.

Главное, что нужно знать

Елена Дума написала заявление об отставке, объясняя его новым законом про работу АРМА и проведением аудита, но ее деятельность и ранее вызывала вопросы .

. Само назначение Думы на должность в 2023 году столкнулось с критикой – активисты заявляли о нарушениях конкурсной процедуры и называли Думу протеже Дениса Шмыгаля. Теперь она увольняется после его отставки с поста главы Кабмина.

и называли Думу протеже Дениса Шмыгаля. Теперь она увольняется после его отставки с поста главы Кабмина. Вступление в силу закона про АРМА – важный момент. Дело в том, что документ должен был "заработать" еще в июне-2025, и тогда ЕС не урезал бы Украине транш по программе Ukraine Facility. Однако и принятие закона, и его вступление в силу затягивалось.

– важный момент. Дело в том, что документ должен был "заработать" еще в июне-2025, и тогда ЕС не урезал бы Украине транш по программе Ukraine Facility. Однако и принятие закона, и его вступление в силу затягивалось. Эффективность АРМА во время каденции Думы неоднократно вызывала сомнения. Например, недавно прогремела история о том, как АРМА через тендеры передало управление активами консорциума "КАМпаритет", связанного с россиянами, лицам из окружения Михаила Стефанишина, бывший муж Ольги Стефанишиной. Его также связывают с РФ.

неоднократно вызывала сомнения. Например, недавно прогремела история о том, как АРМА через тендеры передало управление активами консорциума "КАМпаритет", связанного с россиянами, лицам из окружения Михаила Стефанишина, бывший муж Ольги Стефанишиной. Его также связывают с РФ. Еще одна история связана с подсанкционной бизнес-империей "Юнигран" . По данным СМИ, арестованные компании, которые были переданы АРМА, загадочным образом продолжали работу и получали прибыль.

. По данным СМИ, арестованные компании, которые были переданы АРМА, загадочным образом продолжали работу и получали прибыль. В начале 2025 года аудит выявил проблемы в работе АРМА . Эти выводы должны были стать основой для перезагрузки агентства. В частности, проверки зафиксировали, что 80% постановлений о передаче активов в АРМА не были выполнены, конкурсы на управляющих затягиваются на годы, а государство за время полномасштабной войны могло потерять миллионы из-за неэффективного управления активами.

. Эти выводы должны были стать основой для перезагрузки агентства. В частности, проверки зафиксировали, что 80% постановлений о передаче активов в АРМА не были выполнены, конкурсы на управляющих затягиваются на годы, а государство за время полномасштабной войны могло потерять миллионы из-за неэффективного управления активами. Сама Дума нарвалась на жесткую критику, когда публично поддержала законопроект №12414, ограничивающий независимость антикоррупционных органов – Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Что дальше?

Отставку Думы будет рассматривать Кабинет министров. По данным нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, вопрос вынесут на голосование на заседании правительства уже 30 июля. Депутат прогнозирует, что отставку примут.

После этого, согласно закону, должен быть объявлен конкурс по выбору нового руководителя АРМА. Участие в нем должны принять международные эксперты.

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