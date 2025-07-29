МВФ может завершить рекордную программу для Украины: СМИ узнали, что будет предусматривать новое соглашение

Международный валютный фонд (МВФ) и украинское правительство готовятся к запуску новой четырехлетней программы финансирования, которая заменит действующее соглашение из-за изменения военного и экономического контекста. Основными условиями станут сокращение бюджетного дефицита, реформы БЭБ (Бюро экономической безопасности) и таможни, а также сохранение независимости НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) в качестве незыблемого требования для дальнейшей финансовой поддержки.

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О деталях переговоров относительно будущей программы пишет Forbes. Отмечается, что текущая программа будет прекращена из-за того, что она базировалась на нереалистичном сценарии завершения войны в первой половине 2024 года.

Ожидается, что проект представят осенью, а окончательные параметры могут согласовать уже в октябре во время ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка. Действующая программа МВФ на $15,5 млрд была рекордной, ведь она впервые охватывала страну, ведущую полномасштабную войну. Однако, ее архитектура больше не соответствует действительности, ведь базовый сценарий предусматривал завершение горячей фазы войны в первой половине 2024 года. Реальность другая – в лучшем случае конец боевых действий прогнозируют не ранее 2025 года, но и этот прогноз вызывает сомнения.

"Работать с текущей рамкой программы невозможно", – объясняет собеседник издания, причастный к разработке нового соглашения. Новая программа будет рассчитана на четыре года – с 2025 по 2029 год. Ее основная цель дать Украине больше пространства для стабилизации макрофинансов, продолжения структурных реформ и мобилизации внутренних ресурсов.

Одно из главных условий – адаптация бюджета к военной экономике. В частности, уже в следующем году Украина должна сократить дефицит госбюджета более чем вдвое – с 22,1% ВВП до 10,4%. Расходы также должны уменьшиться с нынешних более 65% ВВП до уровня около 50%.

Ожидается, что новая программа, как и предыдущая, будет содержать "структурные маяки" – перечень конкретных реформ, которые правительство обязуется реализовать в обмен на транши финансирования. Приоритетами остаются реформирование БЭБ, перезагрузка таможни и прозрачность в корпоративном управлении госпредприятиями.

Один из ключевых и новых "маяков" в будущей программе – это сохранение независимости НАБУ и САП. Как сообщили Forbes источники, этот пункт может быть закреплен как постоянный критерий, то есть любое вмешательство в независимость этих органов автоматически поставит под сомнение продолжение финансирования.

На это обращает внимание и нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "Новый маяк, который точно будет – это сохранение независимости НАБУ и САП. Чтобы наши "умельцы" даже не думали больше в ту сторону смотреть", – отметил он. По словам Железняка, кроме антикоррупционных условий, МВФ планирует включить в новую программу уже известные, но нереализованные обязательства, которые не были выполнены в рамках действующей программы:

реформа БЭБ и таможни;

отмена "правок Лозового";

корпоративная реформа госпредприятий – прозрачный отбор и назначение руководителей и членов наблюдательных советов.

По предварительным оценкам, объем новой программы будет либо таким же, либо чуть меньше текущих $15,5 млрд. Один из собеседников предположил, что маловероятно, что новое финансирование превысит эту сумму. В то же время Железняк не исключает, что Украина таки получит больше $15,5 млрд, ведь переговоры продолжаются и украинская сторона пытается расширить объем помощи.

В то же время те $4,79 млрд, которые остались в рамках действующей программы, могут быть перенесены в новую – это позволит избежать "потери" ранее обещанного ресурса. Решение о переходе к новой программе будет зависеть от результатов визита миссии МВФ в Киев, запланированного на конец августа – начало сентября.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине вероятно вырастут тарифы на газ, свет, отопление и горячую воду сразу после завершения войны, поскольку МВФ призывает перейти к рыночным, экономически обоснованным ценам. Сейчас украинцы платят только половину реальной стоимости коммунальных услуг, что создает финансовый дисбаланс в секторе энергетики.

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