"Украина нуждается в $65 миллиардов ежегодно": Зеленский призвал Европу финансировать не только оружие, но и военных

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров финансировать не только оружие, но и зарплаты украинских военных, ведь именно они являются "живым оружием", которое защищает Европу. Для этого Украина нуждается ежегодно в $65 миллиардов, в том числе $25 миллиардов на дроны, ракеты и РЭБ, остальные на оборонный бюджет, включая зарплаты.

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Об этом президент заявил на встрече с журналистами 24 июля, где присутствовала главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич. Украина ежегодно должна закрывать базовый бюджетный дефицит в размере $40 миллиардов .

К этой сумме добавляются $25 миллиардов, необходимые на развитие оборонных технологий, включая дроны, ракеты и РЭБ-системы. Президент подчеркнул, что потребность в финансировании зарплат военным становится еще одним ключевым направлением. Ведь украинские солдаты – это "живое оружие", которое защищает не только Украину, но и Европу.

Зеленский заявил, что обратился к лидерам западных стран – Урсуле фон дер Ляйен, Марку Рютте, Эммануэлю Макрону, Киру Стармеру и американским партнерам с просьбой расширить финансовую помощь на покрытие расходов, связанных с человеческим ресурсом, а не только с техникой.

Президент подчеркнул, что в условиях длительной войны мотивация для новых мобилизованных падает. Сейчас правительство рассматривает существенное повышение зарплат для тех, кто подписывает военные контракты, чтобы компенсировать дефицит новобранцев. Украинские компании уже начали масштабное производство дронов-перехватчиков, но для развития этой отрасли нужно не менее $6 миллиардов в ближайшее время.

Зеленский также заявил, что ведутся переговоры с США о закупке украинских беспилотников на сумму от $10 до $30 млрд. Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что повышение налогов не входит в планы правительства, несмотря на требования МВФ по снижению бюджетного дефицита. По ее словам, доноры пока предоставили лишь половину из $75 миллиардов, необходимых Украине в течение двух ближайших лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обновили порядок выплаты единовременной денежной помощи военным и их семьям, теперь выплаты начисляются с даты составления актовой записи о смерти или внесения изменений в нее в случаях поздней идентификации. Кроме того, Минобороны получило право самостоятельно регулировать порядок помощи в условиях военного положения.

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