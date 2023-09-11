У россиян истерика из-за запрета ехать в ЕС со смартфонами и другими вещами: что конфискуют на границе

Европейский Союз (ЕС) запретил жителям страны-террористки РФ ввозить автомобили, смартфоны, драгоценности, ноутбуки и другие вещи. Россияне в соцсетях устроили истерику на этот счет.

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В свою очередь в МИД России назвали расизмом это решение Еврокомиссии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны-оккупанта Мария Захарова.

Что известно о решении Евросоюза?

Россиянам теперь нельзя ввозить на территорию блока даже шампуни. Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, по которой въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт, говорится в документе ЕК.

Причем неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно зарегистрировано в России, подпадает под санкции и будет расцениваться как запрещенный импорт. Также запрещено ввозить косметику, чемоданы, ноутбуки, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты.

Как отреагировали в РФ?

В посольстве РФ в Финляндии призвали россиян отказаться от поездок в соседнюю страну на собственных автомобилях. "В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября, из России в Евросоюз запрещается ввоз товаров, перечисленных, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС. С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками", – посоветовали в российском посольстве.

Также дипломаты отметили, что планирующие пересечь границу Евросоюза могут ознакомиться с актуальной информацией об ограничениях на сайте Таможни Финляндии. Все действующие запреты перечислены в том числе на русском языке.

Обычные россияне отреагировали на решение блока очень бурно. Некоторые граждане страны-террористки пишут о "дискриминации" в Евросоюзе.

"Европка окончательно слетела с катушек", – пишет россиянка Наташа.

"А я уверена, что все ограничения делаются нашими властями. Финны просто поставлены перед фактом. Это очередной запрет, которые начались с запрета поставки продуктов питания из Европы в августе 2014, которым президент открыл полосу ухудшения жизни россиян", – возмущается россиянка Татьяна.

"То есть если в обуви из натуральной кожи (или ещё и с натуральным мехом), произведенными в Италии, в дубленке, произведенной в Германии, с кремом и духами, произведенными во Франции, с айфоном и макбуком, собранными в Китае, въехать, так это тебя до гола разденут?" – спрашивает россиянка Ласка.

"Какое-то в последнее время глухое отчаяние селится во мне. Миру противно буквально то, какой я родилась, и сделать с этим ничего не могу. Человек пятого сорта. Дома в автозак, в гости можно только голой с паспортом в зубах. Злюсь ужасно на эту поверхностность и популизм", – говорит россиянка.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая узаконит конфискацию российских активов для финансирования восстановления Украины. В правительстве страны уже готовы одобрить соответствующий законопроект и отправить его на утверждение парламента.