Еще одна страна ЕС присоединилась к запрету на въезд авто с российскими номерами: что известно

Болгария присоединилась к странам-членам Европейского Союза (ЕС), запретившим въезд автомобилей с российскими номерами. При этом она стала первым государством не Шенгенской зоны, поддержавшим эту рекомендацию Еврокомиссии.

Запрет на въезд легковых и грузовых автомобилей начнет действовать до конца дня. Об этом сообщил глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов, пишет "24 часа".

"Мы очень активно работали с четверга по вчера. Я уверен, что до конца дня запрет на въезд российских автомобилей в нашу страну начнет действовать и на территории Болгарии, и я хочу добавить, что для грузовиков он работает уже несколько месяцев", – сказал Златанов.

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Запрет был введен ЕК 11 сентября, а в субботу, 30 сентября, депутат от "Движения за права и свободы" Делян Пеевский призвал правительство немедленно его ввести. Он уже работает в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии, а также в Норвегии.

К тому же запрет касается не только автомобилей, но и товаров. Златанов затруднился указать, сколько российских автомобилей въезжает в нашу страну ежемесячно, но уточнил, что их немного.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, США внимательно следят за нефтяным экспортом России, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. В частности, Штаты контролируют, чтобы Кремль не продавал нефть выше "ценового потолка".

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