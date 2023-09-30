США контролируют, чтобы Россия не продавала нефть выше 'ценового потолка', – Кирби

США пристально смотрят за нефтяным экспортом России. В частности, Штаты контролируют, чтобы Кремль не продавал нефть выше "ценового потолка".

Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом он сказал в пятницу в ходе онлайн-брифинга.

"Мы продолжим наблюдать и обсуждать это с нашими европейскими союзниками и партнерами - с целью контроля за эффективностью ограничения цен на нефть", – сказал Джон Кирби.

Он отметил, что никто не должен покупать российскую нефть с нарушением "ценового потолка".

Представитель Белого дома добавил, что общая идея заключалась не в том, чтобы исключить российскую нефть с мирового рынка, а сбалансировать глобальные предложения и спрос и минимизировать доходы кремлевского режима.

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Поэтому, по его словам, США считают, что введение лимитов существенно повлияло на ограничение возможностей РФ и Белый дом продолжит контролировать эту ситуацию.

Германия в 2023 году увеличила импорт российской нефти в 12 раз. При этом она сделала это не напрямую, а через Индию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина впервые поставила под угрозу морской экспорт нефти из РФ. Атака на морской порт украинскими дронами поставила под вопрос безопасность их экспорта.

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