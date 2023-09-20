Еще одна стнана ЕС запретит ввоз агропродукции из Украины: решение ожидается в ближайшее время

Болгария намерена запретить импорт семян подсолнечника из Украины – такое решение анонсировал премьер страны Николай Денков. Он отметил: решение может быть принято уже в ближайшее время. Причина – желание властей страны избежать безконтрольного ввоза украинской продукции в Болгарию. В связи с этим будут разработаны соответствующие квоты – после чего запрет будет снят. Ранее Польша, Венгрия и Словакия заявили, что введут свои запреты на экспорт украинского зерна.

Об этом сообщает БНР. Отмечается: также, по словам Денкова, пока не было выявлено никаких нарушений требований по качеству сельскохозяйственной продукции, импортируемой из Украины.

"Я буду разговаривать с премьер-министром Украины и объясню, что будет определенная квота [по ввозу семян подсолнечника]. И эта квота начнет работать только после того, как мы уточним ее размер. В ближайшей перспективе мы не разрешим импорт семян подсолнечника из Украины", – сказал болгарский премьер.

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В свою очередь, министр финансов страны Асен Васильев уточнил, что импорт подсолнечника из Украины будет разрешен тогда, когда будут определены его четкие объемы. Которые пройдут согласование между аграриями и перерабатывающей промышленностью.

Отметим: свое заявление Денков сделал после многочасовых переговоров с протестующими против импорта украинской агропродукции фермерами. Их причиной стало решения парламента разблокировать импорт сельскохозяйственных продуктов из Украины.

Что предшествовало

Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие запрета на экспорт украинского зерна в ЕС, срок которого истекал 15 сентября. Ее должны заменить ограничения, с помощью которых вывозимые из Украины объемы агропродукции будут четко контролироваться. Разработать такие меры для себя должна сама Украина.

"Еврокомиссия после анализа данных о влиянии экспорта 4 категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС пришла к выводу, что благодаря временным мерам, введенным 2 мая 2023 года, искажения рынка в 5 странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли. В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня", – сообщили в комиссии.

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решения Еврокомиссии не повлияют на намерение страны ввести собственный, односторонний запрет на экспорт украинского зерна, сообщает PAP.

"Запрет (со стороны Еврокомиссии. – Ред.) снят. Мы же продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие одобрения ЕС", – подчеркнул премьер Польши.

Более того, Польша, Венгрия и Словакия открыто выступили против решения Еврокомиссии. Там заявили, что введут свои запреты на экспорт украинского зерна.

Украина уже раскритиковала это решение. "В наших глазах эти меры являются заявлением о полном недоверии Европейской комиссии", – заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Кроме того, Украина подала иск в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию. В ответ эти страны заявили, что прекращают участие в работе координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина готова ввести торговые ограничения против Польши, Венгрии и Словакии – если те не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры по экспорту зерна из страны. При этом Украина уже подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу нарушения этими государствами ее норм.

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