Украина подает в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за зерновых эмбарго: детали

Украина подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию. Причина – отказ отменить запрет на импорт украинской агропродукции.

Об этом замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка сказал в интервью Politico. "Важно доказать, что эти действия юридически неправильны. И поэтому завтра мы начнем судебные процессы", – сказал он.

Качка добавил, что Украина готовится ответить на экспорт польских овощей и фруктов. Государство будет судиться с Польшей, Венгрией и Словакией в ВТО, а не через собственное торговое соглашение с ЕС (Европейским Союзом).

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Напомним, эти 3 страны выступили против решения Еврокомиссии по разрешению продажи украинского зерна на территории ЕС, принятому 15 сентября. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что введут свои запреты на экспорт украинского зерна после вынесенного решения Еврокомиссии.

"В наших глазах эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о полном недоверии Европейской комиссии", – подчеркнул торговый представитель. Он подчеркнул, что неповиновение ЕС со стороны этих стран было не только внутренним делом блока, но и вызвало то, что он назвал "наибольшей системной обеспокоенностью" – могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Качка заявил, что действия правительства Польши в отношении украинского зерна являются ошибочными, неправомерными и вредными для польских, украинских и всех фермеров ЕС. Фактически соседняя страна пытается долгосрочно заблокировать доступ АПК Украины на рынок Европы.

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