Украина угрожает странам ЕС зеркальными торговыми запретами: Шмыгаль назвал условие

Украина готова ввести торговые ограничения против Польши, Венгрии и Словакии – если те не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры по экспорту зерна из страны. При этом Украина уже подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу нарушения этими государствами ее норм.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил: пока же Украина предлагает ЕС и странам-соседям компромисс.

Суть его заключается в том, что будут внедрены "эффективные меры по контролю и верификации за экспортом зерна". В частности, Украина готова:

предоставлять ЕС и соседям таможенные данные по экспорту определенных товаров;

собирать данные о конечном пункте отправлений в системе электронной очереди;

внедрить систему верификации на экспорт зерна в 5 государств-членов ЕС, с которыми граничит.

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"Также мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере. Если Польша, Венгрия, Словакия не согласятся на согласованные с ЕК меры, Украина будет вводить зеркальные или взаимные торговые ограничения", – подчеркнул Шмыгаль.

Что произошло

Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие запрета на экспорт украинского зерна в ЕС, срок которого истекал 15 сентября. Ее должны заменить ограничения, с помощью которых вывозимые из Украины объемы агропродукции, будут четко контролироваться. Разработать такие меры для себя должна сама Украина.

"Еврокомиссия после анализа данных о влиянии экспорта 4 категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС пришла к выводу, что благодаря временным мерам, введенным 2 мая 2023 года, искажения рынка в 5 странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли. В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня", – сообщили в комиссии.

В то же время, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решения Еврокомиссии не повлияют на намерение страны ввести собственный, односторонний запрет на экспорт украинского зерна, сообщает PAP.

"Запрет (со стороны Еврокомиссии. – Ред.) снят. Мы же продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие одобрения ЕС", – подчеркнул премьер Польши.

Более того, Польша, Венгрия и Словакия открыто выступили против решения Еврокомиссии. Там заявили, что введут свои запреты на экспорт украинского зерна.

Украина уже раскритиковала это решение. "В наших глазах эти меры являются заявлением о полном недоверии Европейской комиссии", – заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Кроме того, Украина подала иск в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию. В ответ эти страны заявили, что прекращают участие в работе координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, из украинского порта Черноморск в Одесской области вышло судно RESILIENT AFRICA с 3 тыс. тонн пшеницы на борту. Это первое из 2-х судов, зашедших в порт на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов.

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