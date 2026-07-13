ЕС ввел новые санкции против РФ: под ударом "государственный мессенджер", "ВКонтакте" и причастные к пыткам украинцев

13 июля Европейский Союз (ЕС) ввел новые санкции против России за нарушение прав человека. В список попали 11 физических лиц и пять организаций, среди которых соцсеть VK ("ВКонтакте"), разработчик нового государственного мессенджера Max, а также компании, создающие системы цифровой слежки для ФСБ. Отдельно санкции введены против руководства колонии в Мордовии, где удерживали и пытали украинских военнопленных и гражданских лиц.

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Об этом свидетельствует публикация в Официальном журнале ЕС. В целом пакет направлен на изоляцию каналов российского информационного влияния – это должно ограничить ведение Кремлем информационной войны против Украины и всей Европы.

Кроме того, в ЕС продолжается работа над 21-м пакетом санкций против РФ, отметила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. "Мы вводим санкции против России с максимальной скоростью и масштабом. Сегодняшние меры вместе с предстоящим 21-м пакетом санкций, добавят 250 человек и организаций в санкционный режим против России. Это наш крупнейший раунд индивидуальных санкций с момента полномасштабного вторжения Москвы в 2022 году, и он также включает крупнейший в истории ЕС пакет киберсанкций. Финансовая основа военной машины России является главной целью", – сообщила она.

Какие компании попали под санкции

Российский "государственный мессенджер" Max

В документе ЕС прямо указывается, что приложение Max создавалось под контролем ФСБ. Его, к тому же, должны устанавливать на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России, а сам сервис интегрирован с порталом "Госуслуги".

Европейский совет ссылается на оценки экспертов, согласно которым приложение может отслеживать коммуникации пользователей, использование VPN, другие установленные программы, адресную книгу, геолокацию и самостоятельно устанавливать обновления. Кроме того, в санкционном документе говорится, что информация, полученная через Max, уже использовалась российскими властями для наложения штрафа на гражданина из-за опубликованного им контента.

Отдельно отмечается, что Max получил в России преимущества после блокировки или вытеснения других популярных сервисов, в частности WhatsApp, Telegram, Facebook и Instagram, что позволило ему наращивать долю рынка.

VK (компания-владелец социальной сети "ВКонтакте" и ряда других сервисов)

ЕС отмечает, что VK является материнской структурой разработчика Max. Компания, по данным специалистов, сотрудничала с российскими властями. В частности, она передавала информацию о пользователях, публиковавших антивоенный контент, а также участвовала в кампании по ограничению использования VPN.

Производители систем слежения

Речь идет о компаниях VAS Experts, Norsi-Trans и Citadel и их руководителях. По оценке ЕС, именно они создают и поддерживают систему SORM, которая позволяет российским спецслужбам получать доступ к телефонным разговорам, электронной почте, сообщениям, интернет-трафику, геолокации и другим данным пользователей без ведома операторов связи.

Ответственность за пытки украинцев

В санкционный список также включили руководство исправительной колонии № 10 в Мордовии. Ограничения введены в отношении начальника учреждения Александра Гнутова, а также шестерых его заместителей:

Алексея Анашкина;

Егора Аверкина;

Александра Гришанина;

Семена Кузнецова;

Ивана Вешкина.

Отдельно санкции введены в отношении начальницы медицинской части №13 Галины Мокшановой. По данным ЕС, именно в этой колонии содержались сотни украинских военнопленных и гражданских лиц, захваченных на временно оккупированных территориях.

В санкционном документе отмечается, что бывшие пленники сообщали о систематических пытках и бесчеловечном обращении. В частности, речь идет о применении электрошока, избиениях, удержании в мучительных позах, сексуальном насилии, имитации казней, а также об отказе в оказании медицинской помощи.

ЕС считает руководство колонии ответственным за серьезные нарушения прав человека, включая пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Белый дом одобрил законопроект об "адских санкциях" США против России. Его соавтором был сенатор-республиканец Линдси Грэм, о смерти которого стало известно 12 июля.

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