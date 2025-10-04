ЕС снизит цену на электроэнергию, чтобы поддержать промышленность: в разы дешевле, чем в Украине

В Украине для того, чтобы металлургия была конкурентной, стоимость электроэнергии не должна быть выше, чем в соседних странах. В частности, ЕС планирует снизить цену до 50 Евро за МВт-ч. В то же время стоимость электроэнергии в Украине составляет около $180 за МВт-ч.

Об этом заявил Олег Крикавский, директор по связям с государственными органами "АрселорМиттал Кривой Рог" во время выступления на форуме "Украинский экспорт: сквозь тернии в ЕС", передают "Украинские новости". По его информации, в июне в Европейском Союзе было принято рамочное решение по снижению цен на электроэнергию для поддержки промышленности. В планах снизить цену до 50 Евро за МВт-ч. В то же время стоимость электроэнергии в Украине постоянно растет.

"Введение компенсационных и регуляторных механизмов, направленных на снижение стоимости электроэнергии для энергоемких бизнесов является "абсолютно европейской моделью", – объясняет он.

В частности Олег Крикавский рассказал, что в Германии, где работает материнская компания АМКР, €80за МВт-ч считается высокой ценой на э/э, поэтому правительство страны выделило €6,5 миллиарда на 2026 год для снижения цен до €50–€60 за МВт-ч. Еще €200 миллиардов на аналогичные цели направит Фонд энергоэффективности.

"Мы должны внимательно посмотреть на эти примеры и поняли, что живем не в собственном пузыре. Европейские правительства работают очень четко для того, чтобы защитить свою металлургию в этот тяжелый период, когда цены прыгают, и помогают, собственно, с тарифами. Я хочу, чтобы мы понимали, что помогать с тарифами на электроэнергию – это абсолютно европейская модель", – отметил он.

Ранее генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо заявил, что стремительный рост стоимости электроэнергии в Украине ставит под угрозу закрытия возглавляемого им горно-металлургического комбината на Днепропетровщине.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

