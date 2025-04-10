ЕС продлил "транспортный безвиз" для Украины: что дает соглашение

Европейский Союз (ЕС) продлил соглашение с Украиной о либерализации автомобильных перевозок – "транспортный безвиз" – до конца 2025 года. Это означает, что украинским перевозчикам, как и сейчас, не нужно будет оформлять разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

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О продлении соглашения 10 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Это уже четвертая пролонгация соглашения, демонстрирующая свою результативность и эффективность", – отметил глава Кабинета министров.

По словам Шмыгаля, за время действия соглашения экспорт из Украины в ЕС вырос на 42%, импорт – на 37%. "Транспортный безвиз" – это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка нашего членства в Евросоюзе", – напомнил премьер.

Соглашение изначально было подписано в июне 2022 года, а в ноябре-2022 его ратифицировал Европарламент. Однако фактически "транспортный безвиз" вступил в силу еще до завершения ратификационных процедур.

Среди прочего, соглашение упрощает процедуру признания водительских документов, освобождая владельцев водительских удостоверений, выданных сторонами, от обязанности иметь международное удостоверение водителя. В целом же водители из Украины, благодаря соглашению, могут выполнять двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС без необходимости оформлять разрешения. Также без разрешений в Украину смогут завозить товары перевозчики государств-членов ЕС.

В 2024 году Европейская комиссия (ЕК) предлагала урезать соглашения о "транспортном безвизе" и для Украины, и для Молдовы. Было очевидно, что на такой шаг европейские власти побудили протесты польских перевозчиков, которые требовали отменить "транспортный безвиз" для Украины. Если бы предложение ЕК было поддержано, Польша имела бы возможность требовать от украинских перевозчиков оформления разрешений на национальном уровне.

В июне 2024 года ЕС продлил "транспортный безвиз" для Украины до 30 июня 2025-го с возможностью пролонгации до конца 2025 года. При этом условия соглашения все же были немного изменены. В частности, появились взаимные обязательства Украины и ЕС о:

маркировке грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с соглашением;

необходимости для всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы при выполнении перевозки;

или другие подтверждающие документы при выполнении перевозки; обязательствах для перевозчиков, следующих пустыми за товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 9 апреля, ЕС предоставил Украине очередной 1 млрд долл. от замороженных активов России. Сам Евросоюз получил еще 2,1 млрд евро прибыли от этих активов, их позже тоже передадут Украине. Кроме того, были заключены пять новых соглашений между ЕС и Украиной, в том числе и о финансовых вложениях в восстановление страны.

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