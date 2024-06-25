ЕС принял решение о вступлении Украины: с чего начинают переговоры

Ближайшей задачей Украины после начала переговоров о вступлении в ЕС является подготовка второго обновленного "Отчета о прогрессе". В него должны быть включены все наработки и достижения, сделанные в конце весны – начале лета, а также, которые будут достигнуты до конца августа включительно. В то же время, Евросоюз предложил Еврокомиссии продолжить оценку состояния готовности Украины к началу переговоров – однако уже не в общем, а в конкретных областях.

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Об этом сообщили в Евросовете. Там отметили: это позволит спланировать дальнейшую работу.

"ЕС начинает переговоры о вступлении Украины. ... ЕС предложил Еврокомиссии продолжить оценку готовности Украины в конкретных областях. И определить вопросы, которые, будут обсуждаться в дальнейшем – начиная с кластера "Фундаментальные вопросы", который будет открыт первым", – говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: осенью – после представления отчета – Украина получит "соответствующие оценки". После чего начнет "планировать работу на следующий год".

"Впереди непростой путь, но полностью разделяю позицию Президента В.Зеленского – его можно заключить не более чем в два года. Ведь примерно столько нам понадобилось с момента официальной подачи заявки на вступление в начало переговоров, и это стало одним из кратчайших путей среди тех государств , ранее присоединявшихся к Объединению", – отметил Гетманцев.

Сам же старт процедуры переговоров предусматривает:

создание Межправительственной конференции – это орган, который и будет вести переговоры, на конференции ЕС представляет Украине общие рамки переговоров;

открытие первого из шести переговорных кластеров "Фундаментальные вопросы", касающиеся основ Евросоюза.

Оптимистический прогноз, на который рассчитывает Украина, предполагает открытие первых глав или первой главы в начале 2025 года. А Стефанишина заявила, что Украина полностью подготовится к вступлению в ЕС к 2030 году.

Как объясняли в Кабинете министров Украины, создание Межправительственной конференции Украина – ЕС знаменует формальное начало переговоров о вступлении. А далее начнутся детальные технические переговоры по десяткам разных глав будущего соглашения. Именно это соглашение будет означать принятие Украины в ЕС.

Несмотря на то, что Украина очень быстро прошла этап получения статуса кандидата в члены ЕС, предполагается, что сама процедура вступления в блок будет стандартной. Она и предусматривает выполнение условий, разделенных на кластеры с принятием выводов относительно выполнения каждого раздела.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о членстве Украины в Европейском Союзе не должно иметь никаких территориальных ограничений, как их не имело и Соглашение об ассоциации с ЕС. Уже существует специальная процедура, которая предусматривает рекомендацию относительно стран, где часть территории не находится под контролем государства.

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