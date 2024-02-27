Европарламент проголосовал за предоставление Украине рекордных 50 млрд евро: что это за программа

Европарламент проголосовал за предоставление Украине рекордной экономической помощи в 50 млрд евро помощи – по программе Ukraine Facility. Решение поддержали 536 евродепутатов. Против было лишь 40. Теперь решение должно быть поддержано Советом Европейского Союза, после чего оно вступит в силу.

О результатах голосования сообщил редактор Радио Свобода по европейским вопросам Рикард Йозвяк. "Европарламент подавляющим большинством голосов (536 за, 40 против, 39 воздержавшихся) одобрил выделение 50 млрд евро помощи для Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро под названием Ukraine Facility. Согласование программы пытался заблокировать венгерский премьер Виктор Орбан, но ЕС и Будапешт наконец достигли компромисса. Через 2 года состоится пересмотр плана помощи, но требовавшая права вето Венгрия не получит его.

Украина будет получать средства только при условии проведения ряда реформ. Они, в частности, должны затронуть: госуправление и управление государственными финансами, судебную систему, борьбу с коррупцией, цифровую трансформацию и многое другое.

Каждые три месяца Европейская комиссия будет проверять следование плану реформ. Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС будет проводить транш помощи. Если нет – финансирование не будет поступать.

Денег все равно не хватит

В то же время, председатель бюджетного комитета Европейского парламента Йохан Ван Овертвельдт ранее заявил, что Украине не хватит рекордных 50 млрд евро от ЕС, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. Финансовая "дыра" страны составляет по 3 млрд евро в месяц, а пакет ЕС предусматривает получение чуть более чем 1 млрд евро в месяц.

"Следует отметить, что по самым скромным оценкам невоенные потребности Украины составляют 3 млрд евро в месяц. Это означает, что в годовом исчислении потребуется 36 млрд евро", – отметил Ван Овертвельдт.

Речь идет об оценке невоенных расходов, так как все собственные поступления в бюджет Украины (например, от налогов) направляются непосредственно на нужды обороны. А на покрытие остальных потребностей используется именно международная помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время,по словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, за счет замороженных в Европе российских активов Украина сможет покрыть значительную часть огромных расходов на восстановление от войны. В частности, 1 700 школ, более 1 000 детских садов и 586 университетов можно было бы отстроить на активы РФ, хранящиеся в Германии (6,5 млрд долларов), Австрии (1,8 млрд долларов), Ирландии (2 млрд долларов) и Польше (1,13 млрд долларов).

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