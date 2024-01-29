ЕС готовит удар по экономике Венгрии из-за Украины: Орбану поставили жесткие условия – FT

В Европейском Союзе (ЕС) грозятся ударить по экономике Венгрии, если премьер страны Виктор Орбан наложит вето на помощь Украине. Брюссель планирует обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны.

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Стратегия ЕС направлена на то, чтобы напугать инвесторов, прекратив финансирование Будапешта из-за пакета на сумму 50 млрд евро. Об этом говорится в материале Financial Times (FT).

ЕС будет саботировать экономику Венгрии, если правительство страны заблокирует новую помощь Украине на саммите на этой неделе в соответствии с конфиденциальным планом, разработанным Брюсселем. В документе, составленном чиновниками ЕС, блок изложил стратегию, направленную на то, чтобы нанести удар по экономическим слабостям Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и вызвать коллапс доверия инвесторов в попытке навредить "рабочим местам и экономическому росту".

Ранее Орбан пообещал заблокировать использование бюджета ЕС для предоставления финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро на экстренном саммите лидеров. Если он не отступит, другие лидеры ЕС должны публично пообещать навсегда прекратить все финансирование Будапешта с намерением испугать рынки, спровоцировав набег на форинт страны и резкий рост стоимости ее заимствований.

"Это Европа говорит Виктору Орбану: "Довольно! Пора вставать в очередь. У вас может быть пистолет, но у нас есть базука", — сказал Муджтаба Рахман, директор консалтинговой компании Eurasia Group.

В документе говорится, что "в случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят, что в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра они не могут представить, что Будапешту будут предоставлены средства ЕС.

Три дипломата ЕС сообщили, что многие страны поддержали этот план. "Настроение стало более строгим", — сказал один из них. "О каком союзе может идти речь, если мы предполагаем такое поведение?".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Столтенберг заявил, что американские законодатели должны поддержать дальнейшую военную помощь Украине. Ибо это ключевой сигнал сдерживания для Китая.

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