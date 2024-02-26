Украина может отстроить Каховскую ГЭС и сотни школ за счет России, – глава МИД Кулеба

За счет замороженных в Европе российских активов Украина сможет покрыть значительную часть огромных расходов на восстановление от войны. В частности, 1 700 школ, более 1 000 детских садов и 586 университетов можно было бы отстроить на активы РФ, хранящиеся в Германии (6,5 млрд долларов), Австрии (1,8 млрд долларов), Ирландии (2 млрд долларов) и Польше (1,13 млрд долларов).

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Politico. Он отметил: замороженных же во Франции российских активов на 1,48 млрд долларов хватило бы на строительство новой гидроэлектростанции вместо разрушенной РФ Каховской ГЭС.

Также Кулеба подчеркнул: хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear российские активы только за 2022 год и первую половину 2023 года принесли 2,56 млрд долларов. И этих денег хватило бы на восстановление 1 223 учреждений здравоохранения – в том числе:

384 больниц;

352 амбулаторий.

"Все это может произойти, как только будет политическая воля – и время для этого настало. Это будет того стоить", – подчеркнул украинский министр.

Конфискация активов России может оказаться законной

Тем временем группа экспертов по международному праву поддержала идею конфискации замороженных активов российского Центробанка, которые составляют около 280 млрд долларов. Предполагается, что эти средства можно будет использовать в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Украине в результате полномасштабного вторжения России.

Эксперты утверждают, что конфискация была бы законной с точки зрения международного права, так как Россия нарушила его фундаментальные нормы. В первую очередь – принцип неприкосновенности территориальной целостности и суверенитета Украины.

По данным Bloomberg, заключение подписали 10 известных юристов и дипломатов из США, Великобритании, стран ЕС и Японии, в том числе бывший советник по правовым вопросам Госдепартамента США при администрации Барака Обамы Гарольд Хонджу Кох и бывший стратегический консультант администрации Джо Байдена Филип Зеликов.

Несмотря на то что анализ был запрошен заинтересованными правительствами, в том числе некоторыми членами "Большой семерки", авторы отдельно указали: "Никто из нас не действует от имени спонсоров или клиентов". Впрочем, в письме говорится, что Кох действительно представляет Украину в некоторых международных трибуналах.

Россия угрожает США и их союзникам из-за замороженных активов

Сама же Россия грозит США и их союзникам применением симметричных действий в случае конфискации ее заграничных активов. Там утверждают, что страны Запада разместили в РФ активы на схожую сумму, как и Россия на Западе. Впрочем, о каких именно активах Запада идет речь, не уточняется.

Вместо этого российский министр финансов Антон Силуанов выразил мнение, что другие страны якобы делают выводы из ситуации с блокированием активов РФ. В частности, утверждает он, "китайцы сокращают свое участие в американских ценных бумагах".

Более того, Силуанов рассказал, что из-за замороженных российских денег доверие в мире к главным западным валютам якобы начинает утрачиваться. "Надежность доллара и евро подорвана", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина просит иностранные государства и их власти усилить санкции против России, а также провести конфискацию ее активов. Соответствующее постановление № 11019 приняли в Верховной Раде.

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