Денег все равно не хватит: в Европарламенте сравнили 50 млрд евро с реальными нуждами Украины

Украине не хватит рекордных 50 млрд евро от Европейского Союза (ЕС), чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. Финансовая "дыра" страны составляет по 3 млрд евро в месяц, а пакет ЕС предусматривает получение чуть более чем 1 млрд евро в месяц. То есть Киеву необходима поддержка и от других союзников, в т. ч. США. При этом даже с пакетом помощи от США на 18 млрд евро в год помощи все равно будет недостаточно.

Об этом заявил председатель бюджетного комитета Европейского парламента Йохан Ван Овертвельдт, пишет The Guardian. "Следует отметить, что по самым скромным оценкам невоенные потребности Украины составляют 3 млрд евро в месяц. Это означает, что в годовом исчислении потребуется 36 млрд евро", – отметил Ван Овертвельдт.

Речь идет об оценке невоенных расходов, так как все собственные поступления в бюджет Украины (например, от налогов) направляются непосредственно на нужды обороны. А на покрытие остальных потребностей используется именно международная помощь.

Финпомощь от ЕС в виде кредитов и грантов на общую сумму в 50 млрд евро рассчитана на 4 года – с 2024-го по 2027-й включительно. "Таким образом, в среднем Украина будет получать 12,5 млрд евро в год", – подсчитал представитель Европарламента.

Он напомнил, что ЕС и США заключили соглашение о совместной помощи Украине. Предполагалось, что каждая из сторон будет выделять по 18 млрд евро в год. Но даже если США выполнят свою часть сделки, денег все равно не хватит.

"Таким образом, финансирование Украинского фонда будет ежегодно по меньшей мере на 5,5 млрд евро меньше суммы, которую составляют обязательства ЕС. За весь период 2024-2027 годов дефицит составит 22 млрд евро", – резюмировал Ван Овертвельдт.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро под названием Ukraine Facility. Согласование программы пытался заблокировать венгерский премьер Виктор Орбан, но ЕС и Будапешт наконец достигли компромисса. Через 2 года состоится пересмотр плана помощи, но требовавшая права вето Венгрия не получит его.

Украина будет получать средства только при условии проведения ряда реформ. Они, в частности, должны затронуть: госуправление и управление государственными финансами, судебную систему, борьбу с коррупцией, цифровую трансформацию и многое другое.

Каждые три месяца Европейская комиссия будет проверять следование плану реформ. Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС будет проводить транш помощи. Если нет – финансирование не будет поступать.

Как сообщал OBOZ.UA, первые средства от Евросоюза в правительстве рассчитывают получить уже в марте 2024 года. 50 млрд евро должно поступить в рамках программы Ukraine Facility.

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