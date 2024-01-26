ЕС не хочет избавляться от украинских беженцев? Временную защиту могут продлить после 2025 года

Европейский Союз (ЕС) готов продлевать действие временной защиты для украинцев на своей территории и после марта 2024 года. Сейчас этот срок определен крайним в предоставлении защиты тем, кто бежит от войны в Украине, однако ситуация может измениться.

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Об этом заявила госсекретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии Николь Де Мур (Бельгия на данный момент председательствует в Евросоюзе). Как сообщает "Укринформ", заявление прозвучало после неформального заседания Совета министров ЕС по юстиции и внутренним делам.

"Будет возможным продлить срок действия защиты. Мы должны отразить разные сценарии, поскольку не знаем, где окажемся в марте 2025 года. Так что это – одна из возможностей. Нужно учитывать разные сценарии развития на местах, и уже тогда решать, какого рода меры мы сможем осуществить для дальнейшей защиты, если она потребуется,... или же каким образом помочь перемещенным лицам восстановить свое будущее", – сказала Де Мур.

Она уточнила, что на своем неформальном заседании европейские министры подтвердили свои обязательства перед Украиной. Также они согласились с необходимостью гармонизировать законодательство сфере защиты украинцев.

Иметь 27 различных правовых подходов по поддержке украинских беженцев на уровне национального законодательства – контрпродуктивно, подчеркнула Де Мур. Она объяснила, что различия приводят ко вторичному перемещению людей уже в рамках ЕС.

Такая проблема, действительно, существует. К примеру, беженцы покидают Польшу и активно переезжают в Германию из-за высоких соцвыплат. С большим наплывом украинцев столкнулась и Ирландия, которая тоже предлагает более объемные пакеты соцзащиты, чем другие страны ЕС.

"Еврокомиссия и страны-члены решили продолжить эту дискуссию с привлечением украинской власти, чтобы совместно принять решение уже в скором будущем… Мы не можем откладывать это обсуждение, поскольку временная защита должна завершиться 20 марта 2025 года, и эта дата наступит скорее, чем мы думаем. Украинские власти и украинские перемещенные лица являются нашими партнерами в этом процессе, с ними будет вестись диалог", – сказала Де Мур.

В то же время еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон отметила: пока что Еврокомиссия не предлагала никаких решений по действиям после марта 2025 года. ЕК будет искать "общую платформу" для таких предложений вместе с Украиной, сказала еврокомиссар. Дело в том, что Еврокомиссия хочет учитывать людей, ориентированных на возвращение в Украину, а не на интеграцию в ЕС.

"Это во многом зависит от того, сколько еще продлится война, когда и как она завершится, и когда мы сможем начать восстановление Украины. Все это должно учитываться, даже те вещи, о которых мы пока не знаем... Еврокомиссия не будет представлять предложения, пока мы не убедимся, что эти предложения приветствуются как Украиной, так и странами-членами", – подчеркнула Йоханссон.

Директива временной защиты ЕС, которая на данный момент действует до конца марта 2025 года, предоставляет беженцам из Украины право легально находиться на территории стран ЕС. Украинцам не дают статус формальный беженца, при этом позволяя устраиваться на работу и пользоваться базовой социальной защитой, включая медицинское обслуживание и получение образования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина начала переговоры о возвращении беженцев из Европы. Однако для успеха такого плана нужно, чтобы украинские работодатели смогли конкурировать с европейскими.

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