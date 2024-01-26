ЕС не хочет избавляться от украинских беженцев? Временную защиту могут продлить после 2025 года
Европейский Союз (ЕС) готов продлевать действие временной защиты для украинцев на своей территории и после марта 2024 года. Сейчас этот срок определен крайним в предоставлении защиты тем, кто бежит от войны в Украине, однако ситуация может измениться.
Об этом заявила госсекретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии Николь Де Мур (Бельгия на данный момент председательствует в Евросоюзе). Как сообщает "Укринформ", заявление прозвучало после неформального заседания Совета министров ЕС по юстиции и внутренним делам.
"Будет возможным продлить срок действия защиты. Мы должны отразить разные сценарии, поскольку не знаем, где окажемся в марте 2025 года. Так что это – одна из возможностей. Нужно учитывать разные сценарии развития на местах, и уже тогда решать, какого рода меры мы сможем осуществить для дальнейшей защиты, если она потребуется,... или же каким образом помочь перемещенным лицам восстановить свое будущее", – сказала Де Мур.
Она уточнила, что на своем неформальном заседании европейские министры подтвердили свои обязательства перед Украиной. Также они согласились с необходимостью гармонизировать законодательство сфере защиты украинцев.
Иметь 27 различных правовых подходов по поддержке украинских беженцев на уровне национального законодательства – контрпродуктивно, подчеркнула Де Мур. Она объяснила, что различия приводят ко вторичному перемещению людей уже в рамках ЕС.
Такая проблема, действительно, существует. К примеру, беженцы покидают Польшу и активно переезжают в Германию из-за высоких соцвыплат. С большим наплывом украинцев столкнулась и Ирландия, которая тоже предлагает более объемные пакеты соцзащиты, чем другие страны ЕС.
"Еврокомиссия и страны-члены решили продолжить эту дискуссию с привлечением украинской власти, чтобы совместно принять решение уже в скором будущем… Мы не можем откладывать это обсуждение, поскольку временная защита должна завершиться 20 марта 2025 года, и эта дата наступит скорее, чем мы думаем. Украинские власти и украинские перемещенные лица являются нашими партнерами в этом процессе, с ними будет вестись диалог", – сказала Де Мур.
В то же время еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон отметила: пока что Еврокомиссия не предлагала никаких решений по действиям после марта 2025 года. ЕК будет искать "общую платформу" для таких предложений вместе с Украиной, сказала еврокомиссар. Дело в том, что Еврокомиссия хочет учитывать людей, ориентированных на возвращение в Украину, а не на интеграцию в ЕС.
"Это во многом зависит от того, сколько еще продлится война, когда и как она завершится, и когда мы сможем начать восстановление Украины. Все это должно учитываться, даже те вещи, о которых мы пока не знаем... Еврокомиссия не будет представлять предложения, пока мы не убедимся, что эти предложения приветствуются как Украиной, так и странами-членами", – подчеркнула Йоханссон.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина начала переговоры о возвращении беженцев из Европы. Однако для успеха такого плана нужно, чтобы украинские работодатели смогли конкурировать с европейскими.
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