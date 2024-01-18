Украина начала переговоры о возвращении беженцев из Европы: что известно

Украинские власти начали переговоры с партнерами о помощи беженцам при возвращении в Украину. Однако это также будет вопрос конкуренции.

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Дело в том, что сейчас страны-члены Европейского Союза (ЕС) заинтересованы в привлечении такой рабочей силы, как украинцы, которые не создают миграционных проблем. Об этом в Украинском доме в Давосе сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель страны Тарас Качка.

"Я думаю, что хорошо на самом деле то, что наши партнеры помогают украинцам интегрироваться в общество, где они живут, но в то же время не манипулируют, что они не хотят, чтобы они вернулись в Украину, и мы видим желание иметь определенную общую политику в этой области", – отметил он.

По словам замминистра, украинское правительство и немецкое правительство могли бы помочь человеку вернуться в Украину из Германии: украинская сторона может оказать ему поддержку по инфраструктуре, квартире и рабочим местам, а немецкая – перенаправить часть соцпомощи украинским беженцам на помощь в возвращении в Украину.

"Сейчас только начались переговоры с партнерами по этой теме, это будет не в этом году и не в следующем, но позже будет", – подчеркнул Качка. В то же время он признал, что это будет вопрос конкуренции, поскольку в отличие от времен вступления Польши в ЕС страны-члены Евросоюза сегодня заинтересованы в привлечении такой рабочей силы, как украинцы, которые не создают миграционных проблем.

"Конечно, здесь мы снова выходим на вопросы привлекательной экономической политики, привлечения инвестиций", – добавил торговый представитель Украины.

Украине после завершения войны придется возвращать домой миллионы беженцев. Обеспечить значительный рост экономики без этого шага невозможно, иначе на новые рабочие места придется приглашать мигрантов из других стран. Невозвращение беженцев обойдется экономике примерно в $113 млрд, подсчитали в Центре экономического восстановления и EasyBusiness.

Впрочем, вернуть украинских беженцев без сотрудничества с ЕС будет сложно. Сейчас некоторые европейские страны выплачивают украинцам социальные выплаты, размер которых больше средней украинской зарплаты. Но украинцы должны возвращаться не потому, что здесь лучше социальные условия, а для того, чтобы создать в собственной стране такие же условия, как в развитых странах ЕС.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, консульство Украины в Лондоне призвало военнообязанных мужчин, выехавших за пределы государства, стать на военный учет в Соединенном Королевстве. Это можно сделать в семидневный срок со дня прибытия в дипломатическом учреждении нашего государства.

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