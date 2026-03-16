ЕС наложил санкции на кремлевских пропагандистов и военных: список имен и чем известны

Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против девяти военных, причастных к расстрелам мирных жителей в Буче Киевской области, и четырех пророссийских пропагандистов из-за дестабилизирующей деятельности против ЕС и его союзников. Им заморозили активы на территории Евросоюза, а также запретили въезд и транзит по странам.

Соответствующие решения 16 марта анонсировал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, а затем опубликовал Совет ЕС. Новых фигурантов признали ответственными в гибридных операциях, манипулировании информацией и распространении дезинформации с целью дестабилизации ситуации в Европе и оправдания войны против Украины.

Кто попал под санкции

Генерал-полковник Александр Чайко

Бывший командующий войсками Восточного военного округа РФ. Он был главным командующим в Украине во время вторжения российских войск в Бучу.

Сергей Ключенков ("Мардан")

Пропагандист "Соловьев.live" и автор Telegram-канала. Считается одним из самых радикальных рупоров Кремля. Систематически призывает к геноциду украинцев, бомбардировкам гражданских городов и расстрелам учителей на оккупированных территориях, открыто декларирует, что война должна быть только "на уничтожение".

Эрнест Мацкявичюс

Ведущий литовского происхождения программы "Вести" на телеканале "Россия-1", где регулярно распространяет ложные нарративы об агрессии России против Украины, самой Украине и ее вооруженных силах. Кроме того, привлекался к сборам средств для нужд оккупационной армии.

Грэм Филлипс

Британский блогер и пропагандист, который работал на RT и канале Минобороны РФ "Звезда". Сыграл активную роль в оправдании войны против Украины с помощью дезинформации и пропаганды, регулярно снимая материалы на оккупированных Россией территориях, включая интервью с пленными британскими бойцами, и пишут пропагандистские статьи о временно оккупированных территориях Украины.

Адриен Боке

Французский псевдоэксперт, который способствовал усилению кремлевской пропаганды в Европе. Неоднократно фигурировал в постановочных сюжетах на оккупированных территориях, транслируя кремлевские фейки для западных медиа, и давал интервью российскому телевидению.

ЕС продлил санкции против России

14 марта Совет Европейского Союза продлил еще на шесть месяцев санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Санкции против 2600 физических и юридических лиц продлены до 15 сентября 2026 года включительно.

Санкции были введены с целью"значительного ослабления экономической базы России, лишения ее критически важных технологий и рынков, а также значительного ограничения ее возможностей вести войну". В ЕС напомнили, что они были введены в действие еще в 2014 году, после начала российской агрессии против Украины и оккупации Крыма, а после полномасштабного вторжения в 2022 году указанные ограничения "были значительно расширены".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта США временно ослабили санкции против российской нефти и позволили всем странам покупать уже загруженное сырье до 11 апреля. На сайте американского Минфина уже опубликована соответствующая лицензия.

