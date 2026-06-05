ЕС может изменить правила защиты для украинцев: мужчин могут исключить из программы

Страны Европейского Союза (ЕС) поддерживают продление временной защиты для украинских беженцев до 2028 года, однако одновременно обсуждают возможность исключения мужчин в возрасте от 23 до 60 лет из этой программы. Окончательного решения пока нет – ближайшее время Еврокомиссия должна представить официальные предложения, которые будут рассматривать государства-члены Евросоюза.

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Об этом пишет DW. По словам европейских чиновников, такая инициатива обсуждается по просьбе украинской стороны, однако окончательных решений пока не принято.

После начала полномасштабного вторжения России страны Европейского Союза впервые активировали механизм временной защиты для граждан Украины. Благодаря этому миллионы украинцев получили право:

легально проживать на территории стран ЕС;

работать без дополнительных разрешений;

пользоваться медицинскими услугами;

получать доступ к образованию;

пользоваться социальной поддержкой государств пребывания.

Сейчас действие механизма продолжается, а государства-члены ЕС выражают готовность сохранить его как минимум до марта 2028 года. Об этом заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес, страны, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

По его словам, большинство государств выступает за поддержку Украины и продолжение защиты для украинских граждан, однако в то же время продолжается обсуждение возможных изменений в отношении отдельных категорий беженцев. Одной из наиболее резонансных тем стала возможность исключения мужчин мобилизационного возраста из механизма временной защиты.

Как сообщил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, во время встречи обсуждался вариант, при котором мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могут не подпадать под действие Директивы о временной защите. По словам чиновника, такая идея прозвучала во время консультаций и, как он отметил, является одним из вопросов, который поднимает украинская власть.

В то же время Бруннер отметил, что пока это лишь предмет дискуссии, а не принятое решение. Проблема пребывания за рубежом мужчин мобилизационного возраста неоднократно становилась предметом обсуждений как в Украине, так и среди европейских партнеров.

Украинская власть неоднократно заявляла о необходимости поддерживать связь с гражданами за рубежом и искать механизмы сотрудничества по военному учету. Однако вопрос возвращения мужчин из других стран остается сложным как с юридической, так и с политической точки зрения.

Во время встречи особое внимание уделили позиции государств, которые приняли наибольшее количество украинских беженцев. Среди них:

Польша;

Германия;

Австрия;

Чехия;

страны Балтии.

Именно эти государства сегодня несут наибольшую нагрузку по размещению, социальной поддержке и интеграции украинских переселенцев. Представители Евросоюза отмечают, что будущее решение должно одновременно поддерживать украинцев и не создавать чрезмерной нагрузки на государства, которые принимают беженцев.

По словам Магнуса Бруннера, в ближайшие недели Европейская Комиссия должна представить официальное предложение о дальнейшей судьбе механизма временной защиты. После этого документ будут рассматривать страны-члены ЕС. Для его принятия необходима поддержка квалифицированного большинства государств союза.

Сейчас гражданам Украины не нужно предпринимать никаких дополнительных действий, поскольку статус временной защиты продолжает действовать на действующих условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, настроения украинских беженцев относительно выезда в Германию резко остыли. За год приток граждан Украины в эту страну упал на 21%, которые ранее составляли одну из самых больших волн миграции.

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