Экономика Украины поползла вверх: как удалось добиться улучшения

В марте валовой внутренний продукт Украины (ВВП) вырос на 4,6% по сравнению с мартом прошлого года. В частности, экономику поддержали Украинский морской коридор, инвестиции и добыча полезных ископаемых.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, отметив, что в прошлом месяце почти все агрегированные виды экономической деятельности сформировали положительный вклад в общий объем ВВП.

"Экспорт продукции аграрного производства и горно-металлургического комплекса обеспечивался Украинским морским коридором; инвестиционный спрос, генерирующий бюджет, а также наращивание производственных мощностей в добывающей промышленности сформировали положительный вклад производственных видов деятельности и смежных с ними видов экономической деятельности сферы услуг", - указали в министерстве.

Таким образом, в итоге за первые три месяца 2024 года ожидается рост ВВП на уровне 4,5% от первого квартала 2023 года.

Кроме того, наблюдалось наращивание производственных мощностей в добывающей промышленности, активизация производства минеральных удобрений, увеличение спроса на строительные услуги в условиях благоприятных погодных условий, что происходило на фоне улучшения деловых настроений и оживления потребительской активности.

Впрочем, кроме полномасштабной вооруженной агрессии России адаптацию экономики также тормозят такие факторы как:

задержка в поступлении международной финансовой помощи ;

; блокада западных границ ;

; усиление обстрелов объектов критической инфраструктуры;

объектов критической инфраструктуры; высокая статистическая база сравнения марта 2023 года (тогда экономика начала восстанавливаться после массовых ракетных обстрелов объектов энергоинфраструктуры на протяжении предыдущих месяцев).

Также OBOZ.UA сообщал, что по итогам 2023 года украинская экономика увеличилась на 5,3%, но этот показатель все равно далек от того, что было до начала полномасштабного вторжения РФ. Реальный ВВП составляет всего 75% от довоенного уровня, то есть в результате войны Украина потеряла четверть экономики.

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