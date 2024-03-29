Украина потеряла четверть экономики: Госстат раскрыл подсчеты по ВВП

Украинская экономика по итогам 2023 года увеличилась на 5,3% (рост реального валового внутреннего продукта, ВВП). При этом показатели все равно далеки от тех, что были до начала полномасштабного вторжения РФ. Реальный ВВП составляет лишь 75% от довоенного уровня, то есть в результате войны Украина потеряла четверть экономики.

Также в долларовом эквиваленте номинальный ВВП составил $178,8 млрд $199,7 млрд в довоенном 2021 году, свидетельствуют оперативные данные Госслужбы статистики, опубликованные 28 марта. Оценка динамики ВВП за год традиционно занимает немалое время, и даже мартовские подсчеты считаются предварительными.

Как прокомментировал глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), восстановление в 2024 году будет еще тяжелее. Дело в том, что эффект низкой базы 2022 себя исчерпывает.

"Тогда как война продолжается. Последние обстрелы энергетической инфраструктуры показали, что ситуация здесь остается хрупкой. Каждый новый день войны приносит новые разрушения в инфраструктуре и ущерб экономике. Остаются проблемы структурной безработицы и нехватки рабочей силы. В этом году мы имеем дело с менее ритмичным поступлением внешней помощи, что имеет ряд макрофинансовых рисков. Растет геополитическая турбулентность из-за выборов и обострений рисков безопасности по всему миру", – объяснил нардеп.

Тем не менее, результаты 2023 года оказались лучше, чем ожидалось. Этому содействовали уменьшение рисков для энергетической инфраструктуры, больший урожай, улучшение морской логистики. "Впрочем, иллюзий, конечно, нет", – резюмировал Гетманцев.

Что будет с экономикой Украины: прогноз МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что по итогам 2024 года восстановление экономики Украины замедлится. Так, по расчетам МВФ, в 2024 году рост реального ВВП Украины составит 3-4%, что на 1 процентный пункт ниже показателя 2023 года.

Впрочем, в 2025 году ожидается ускорение восстановления экономики до 6,5% ВВП. Повышение показателя наблюдается после обвала на 29,1% в 2022-м.

А вот прогноз инфляции на 2024 год (декабрь к декабрю) фонд улучшил до 8,5% с 9,5%. Оценка безработицы ухудшена до 14,5% с 13,9%.

В Национальном банке (НБУ) считают, что экономический рост Украины в 2024 году составит 3,6%. В дальнейшем, в 2025-2026 годах, рост экономики ускорится до 4-6% в год", – считают в Нацбанке.

При этом НБУ ожидает, что уже в 2025 году рост цен в Украине вернется в целевой диапазон. Так, на ближайшие три года регулятор прогнозирует такую инфляцию:

2024 – 8,6%;

2025 – 5,8%;

2026 – 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, годовая инфляция в Украине по итогам 2023 года составила 5,1%, тогда как начинался прошлый год с показателя 26%, в пять раз больше. Сильнее всего подорожали за год услуги ресторанов и отелей, образование и коммуналка.

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