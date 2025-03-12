"Думал, что подпишем раньше": Зеленский заявил о готовности Украины к рамочному соглашению о ископаемых из США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения относительно редкоземельных металлов и ожидает этого шага в ближайшее время. По его словам, этот процесс прозрачен и не содержит скрытых договоренностей.

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Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. Президент уточнил, что речь все еще идет именно о рамочном документе – так называемом соглашении о соглашении, которое будет предусматривать второй этап переговоров.

"Украина готова к подписанию рамочного соглашения. Это первый шаг. Мы всегда об этом говорили. И честно говоря, я думал, что мы это подпишем раньше. Мы к этому готовы. Не о чем говорить. Нет никаких за кулисами секретов", – отметил он.

Напомним, после заявления Офиса президента 11 марта после переговоров делегаций Украины и США Джидде, оставалось не известным, к какому именно формату договора о полезных ископаемых готова Украина. Дело в том, что после срыва подписания из-за перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете 28 февраля, не раз звучали заявления, что соглашение могут переписать.

4 марта во время выступления в Конгрессе США Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот сообщил, что Украина готова к подписанию соглашения о редкоземельных металлах "в любое удобное для вас время". При этом уже 5 марта Трамп начал настаивать на том, чтобы соглашение о полезных ископаемых Украины было доработано, чтобы оно стало "больше" и "лучше". Тогда СМИ и начали подозревать, что согласованный и поддержанный украинским правительством документ может быть переписан.

Еще до указанных событий Кабинет министров Украины утвердил четкий драфт будущего соглашения о редкоземельных металлах. Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, это только рамка следующего документа.

Она предусматривает, что после заключения первого соглашения будет нарабатываться текст следующего, о создании инвестиционного фонда. Именно в этом "соглашении о Фонде" и будут содержаться конкретные условия сотрудничества.

Украина согласилась на такое рамочное соглашение о добыче полезных ископаемых после того, как США отказались от самых жестких требований. В частности, последняя версия документа больше не включала упоминаний о 500 млрд долларов украинского "долга" перед США, а также в ней осталось слов о полном переходе украинских ресурсов в собственность США.

Таким образом, заявление Зеленского 12 марта именно о рамочном соглашении указывает на то, что драфт документа остается актуальным для украинской стороны. Текст этого документа ранее публиковали СМИ.

Наибольший интерес для американцев представляют залежи редкоземельных металлов в Украине. Эти элементы относятся к группе лантаноидов (в частности, это церий, гольмий, неодим, эрбий и другие) и используются в высокотехнологичном производстве, в частности в медицине и военной промышленности. Считается, что на Украину приходится около 5% мировых запасов редкоземельных элементов (для сравнения: на США, площадь которых примерно в 12 раз больше, – всего 1-2%).

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