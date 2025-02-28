"Это соглашение о будущем соглашении": Шмыгаль рассказал детали договоренностей с США по ископаемым

Соглашение Украины и США о редкоземельных металлах, которое сейчас готовится к подписанию, – это только рамка следующего документа. После заключения первого соглашения будет нарабатываться текст следующего, о создании инвестиционного фонда. Именно в этом "соглашении о Фонде" и будут содержаться конкретные условия сотрудничества.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде 28 февраля. Глава правительства уточнил, что рамочное соглашение не требует ратификации парламентом, а вот соглашение о Фонде уже должны будут утвердить и народные депутаты.

"Соглашение есть в публичном доступе. Это соглашение является соглашением о предстоящем соглашении о создании инвестфонда для развития и восстановления Украины. В этом документе прописана рамка для создания следующего соглашения. Все последующие шаги – создание делегации, которая будет утверждаться решением правительства. Делегация получит директивы и далее будут наработки проекта соглашения о создании инвестиционного фонда развития и восстановления Украины. Следующие шаги четко прописаны Законом Украины о международных договорах. Договор о создании инвестфонда будет носить характер международного соглашения, будет утверждаться правительством и ратифицироваться парламентом", – заявил Шмыгаль.

Он также сообщил, что когда Фонд будет создан, он будет управляться правительствами Украины и США. "Украина будет вносить взносы от поступлений части ренты, лицензий платежей от полезных ископаемых. Полезные ископаемые не передаются США. Заработанные поступления будут идти в этот фонд... Это соглашение входит в архитектуру соглашений, подписанных с США", – отметил глава правительства.

Он добавил, что все детали будут прорабатываться в следующей сделке. Вклад США в сотрудничество Шмыгаль охарактеризовал как "безопасный, финансовый и экономический".

Напомним, текст соглашения Украины и США на днях опубликовали СМИ. Это произошло 26 февраля после того, как Шмыгаль в эфире телемарафона сообщил о завершении переговоров со Штатами.

Чуть позже документ прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге. Отдельно он подчеркнул, что рамочное соглашение не включает никаких слов о 500 млрд долларов украинского "долга" перед США.

Украина согласилась на рамочное соглашение по добыче полезных ископаемых после того, как США отказались от самых жестких требований. Документом предусматривается создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. Наша страна и США будут на равных управлять этим фондом.

Украина будет передавать в Фонд 50% доходов от монетизации всех природных ресурсов. США, со своей стороны, также будут вносить соответствующие взносы, фонд будет инвестировать эти средства в развитие Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам специалистов, общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине составляет 14,8 трлн долларов. В то же время к значительной части своих ископаемых у Украины сейчас нет доступа – из-за временной оккупации Россией территорий, на которых они расположены.

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