Сколько Украина зарабатывает на продаже редкоземельных металлов: названа сумма за 2024 год

В 2024 году Украина получила значительную выручку от экспорта полезных ископаемых – 38,9 млрд долларов. Это составляет 8,1% от общей суммы. Впрочем, по сравнению с последним полным "довоенным" годом – 2021-м – выручка Украины от этой группы товаров значительно просела, до 61,6%.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в "Центре экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс". Впрочем, отметили там, точной статистики по экспорту редкозема нет – ведь официальные данные закрыли.

В целом, основу экспорта Украины составляют продовольственные товары и сырье для их производства – они формируют 63,4% от объемов экспорта. При этом в 2024 году экспорт этих товаров:

вырос на 12,1%;

составил 89,09% показателей 2021 года.

"По результатам 2024 года объем экспорта товаров и услуг составил 68,84% от объемов за 2021 год. Импорт товаров и услуг по результатам 2024 на 9% превысил показатель 2021 года. Разница между экспортом и импортом товаров и услуг остается отрицательной, но по сравнению с 2023 годом соотношение между объемом экспорта и импорта увеличилось: 61,11% против 57,52%", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: существенную долю экспорта товаров составляет продукция металлургии – 11,4% от общего объема. Тем не менее, в 2024 году из-за отключений электроэнергии, снижения мировых цен на металлы и уменьшения спроса, объем экспорт этой продукции составил лишь 28% от показателей 2021 года.

Как сообщал OBOZ.UA, общая же стоимость всех полезных ископаемых в Украине составляет 14,8 трлн долларов. При этом запасы в Донецкой области оцениваются в 3,8 трлн долларов, а Одесской и Черновицкой – менее чем в 10 млрд долларов. В то же время к значительной части своих ископаемых Украина сейчас не имеет доступа – из-за временной оккупации Россией территорий, на который они находятся.

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