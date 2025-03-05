'Хочу, чтобы это прекратилось': Трамп сделал заявление о войне в Украине и упомянул письмо Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет остановить российско-украинскую войну, которую он назвал "беспричинным конфликтом" и "бесконечной войной". Он вновь заявил, что США "израсходовали 350 млрд долларов", тогда как Европа сделала гораздо меньше.

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Также он отметил, что и РФ, и Украина хотят сесть за стол переговоров. Об этом Трамп заявил во время выступления в Конгрессе США.

"Украинцы и россияне беспричинно убиты в конфликте, которому конца нет. Американцы послали сотни миллиардов долларов, чтобы поддерживать украинцев без всяких гарантий безопасности. Хотите, чтобы это длилось еще 5 лет? Две тысячи человек убивают каждую неделю, это молодые россияне, молодые украинцы Я хочу, чтобы это прекратилось", – сказал Трамп.

Он снова упомянул о том, что США якобы потратили "на войну в Украине" около 350 млрд долларов, что опровергали, в том числе, и в Пентагоне. Европа же, по его словам, "потратила больше на покупку российской нефти и газа, чем на оборону".

Также Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему "в письме", что стремится к продолжительному миру и готов сесть за стол переговоров как можно быстрее. Также президент Украины уверил, что Украина также готова к подписанию соглашения по редкоземельным металлам в любое время, и выразил благодарность американцам за помощь.

"Я благодарен, что получил это письмо от президента. Параллельно мы получаем сигналы от России, что они готовы к миру, разве это не прекрасно? Пора прекратить это безумие, прекратить эти убийства, прекратить бессмысленную войну. Если вы хотите прекратить войны, нужно говорить с обеими странами, с обеими сторонами", – сказал Трамп.

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