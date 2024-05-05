Новый тариф на электроэнергию: как повысят стоимость кВт*ч и когда

В Украине тарифы на электроэнергию могут повысить уже с 1 июня. К этому периоду за каждый кВт*ч нужно будет платить 2,64 грн. Летом же цена может по разному сценарию достичь около 3-3,5 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Правительство продли действующий тариф до конца мая. Это время нужно в том числе и для того, чтобы оценить состояние в энергетике и посчитать, какой ресурс необходим для проведения ремонтных работ.

Будут ли отключения света?

Ситуация в энергетике будет однозначно крайне сложной летом. Когда из-за потепления будут проходить следующие пики потребления. Необходимость ввода графиков отключения будет зависеть от ряда факторов: какое количество ТЭС удастся восстановить и запустить, насколько успешными будут следующие атаки РФ на энергосистему. Сейчас Украина привлекает экстренную помощь от стран ЕС.

Летом вполне возможно "Укрэнерго" снова придется использовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Каким будет новый тариф на электроэнергию?

Окончательное решение не принято, однако в правительстве рассматривается несколько вариантов. Например, в профильном комитете Совета звучало предложение для крупных потребителей поднять тариф до уровня себестоимости генерации и доставки (а это уже может быть больше 3,5 грн за кВт*ч). Здесь есть проблема с тем, кого можно считать крупными потребителями. С одной стороны, владельцы больших домов действительно тратят на освещение, многочисленные электроприборы, теплый пол, работу насосов, котлов гораздо больше, чем жильцы. Но в то же время жильцы многоэтажек без газа также тратят большое количество электроэнергии, особенно в зимний период.

Второй вариант повышения тарифа: поднять цену для всех потребителей до уровня около 3 грн за кВт*ч. Сущного роста цены вероятно не будет.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

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