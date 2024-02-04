€50 млрд для Украины: когда в правительстве рассчитывают на первый транш помощи от ЕС

Первые средства от Евросоюза в правительстве рассчитывают получить уже в марте 2024 года. 50 млрд евро должны поступить в рамках программы Ukraine Facility.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона. Однако, по ее словам, одними средствами от ЕС не удастся перекрыть дефицит в бюджете Украины.

"Мы надеемся, что первый транш мы получим в марте в размере 4,5 млрд евро. За первый год мы прогнозируем получить 18 млрд. евро прямой бюджетной поддержки", – рассказала министр.

Свириденко подчеркнула, что одними средствами от ЕС не удастся перекрыть дефицит в бюджете Украины.

"Поэтому мы надеемся, что американские партнеры последуют примеру ЕС", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро под названием Ukraine Facility. Согласование программы пытался заблокировать венгерский премьер Виктор Орбан, но ЕС и Будапешт наконец достигли компромисса.

– Украина рассчитывает получить по 18 млрд евро в первые два года действия программы ЕС. По словам главы государства, благодаря долговременной программе поддержки от ЕС у украинцев есть финансовые гарантии для социальной стабильности.

– Экс-президент Петр Порошенко в Брюсселе провел ряд встреч с руководством Еврокомиссии, Европейской народной партии и депутатами Европейского парламента, в ходе которых убеждал партнеров сделать все необходимое, чтобы пакет помощи был принят как можно быстрее и на выгодных для Украины условиях.

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