Что будет с долларом с 1 августа: украинцам дали четкий прогноз до конца лета

С 1 августа 2026 года резких изменений на валютном рынке Украины не ожидается. По прогнозам, в течение последнего месяца лета курс доллара будет находиться в пределах 44,7-45,7 грн, а евро – в диапазоне 51-52,50 грн. Одновременно на ситуацию и дальше будут влиять ситуация с безопасностью, международная помощь, мировые цены на нефть и спрос бизнеса на валюту.

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Такие данные озвучил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов. По его словам, в августе валютный рынок преимущественно будет развиваться по сценарию, который сформировался в июле. Несмотря на отдельные колебания, оснований ожидать резкой девальвации гривни пока нет.

"Август вряд ли станет месяцем полного валютного "штиля". Тем не менее и оснований ожидать курсовой "непогоды" пока нет", – отметил банкир.

Более широкий прогнозный диапазон для евро эксперт объяснил тем, что его курс в Украине зависит не только от соотношения гривни к доллару, но и от ситуации на международном валютном рынке. Если пара евро/доллар будет оставаться в пределах 1,14-1,16, украинский курс евро, скорее всего, не выйдет за прогнозируемый коридор.

Что может повлиять на курс в августе

Одними из главных факторов, поддерживающих гривню, банкир назвал международную финансовую помощь, а также значительные международные резервы и валютные интервенции Национального банка. Именно они, по его словам, позволяют регулятору сглаживать временные всплески спроса на валюту.

В то же время со второй половины августа возможно сезонное оживление спроса со стороны бизнеса. Компании начнут активнее закупать горючее, энергоресурсы и оборудование накануне осенне-зимнего периода.

"Даже если спрос импортеров временно вырастет, это не обязательно превратится в длительное и неконтролируемое ослабление гривни. Масштаб резервов дает Национальному банку достаточное пространство для маневра. При базовом сценарии объем валютных интервенций НБУ в августе может составить около 3,5-4 млрд долларов", – подчеркнул Мамедов.

Отдельным фактором риска остается ситуация на нефтяном рынке. Поскольку Украина в значительной степени зависит от импорта нефтепродуктов, подорожание нефти автоматически увеличивает потребность импортеров в валюте.

"Для валютного рынка горючее – это настоящий "маятник". Когда цены стабильны или снижаются, сокращаются валютные расходы импортеров и слабеет инфляционное давление. Если же нефть снова будет дорожать, спрос на валюту будет расти", – пояснил банкир.

Чего ожидать украинцам

Позитивным фактором эксперт назвал сезонное замедление инфляции. По его прогнозу, в августе она будет находиться в узком диапазоне – от дефляции на уровне 0,3% до инфляции около 0,3%.

Ситуация с безопасностью также может влиять на поведение населения. Во время обострения украинцы традиционно активнее покупают наличную валюту, однако, как отмечает банкир, это не всегда связано с ожиданием девальвации, а скорее со стремлением иметь финансовый резерв.

"В августе рынок может быть эмоциональным, но не хаотичным. Спрос может расти, но не обязательно ломать равновесие. Если не возникнет мощных военных или внешнеэкономических шоков, в августе валютный рынок имеет все шансы удержать относительную стабильность", – подытожил Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, при условии резкой девальвации гривни депозиты могут перестать приносить прибыль. Украинцам уже назвали "критические" курс доллара и уровень инфляции.

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