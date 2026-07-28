Депозиты могут перестать приносить прибыль: украинцам назвали "критические" курс доллара и уровень инфляции

Гривневые депозиты в Украине до конца 2026 года, вероятно, будут оставаться среди самых удобных вариантов сохранения сбережений. Однако ситуация изменится, если годовая инфляция превысит 12-13%, а курс доллара стремительно вырастет до 47-50 грн (в зависимости от срока вклада). При таком сценарии реальный доход от депозитов будет сокращаться.

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Об этом рассказал OBOZ.UA директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. По его словам, оценивать банковские предложения стоит по реальной доходности после уплаты налогов, учитывая инфляцию и возможный скачок курса доллара, а не только по номинальной ставке.

При каком курсе доллара депозит потеряет привлекательность

Если вы выбираете между гривневым вкладом и покупкой валюты, банкир советует подсчитать, какой именно рост курса доллара полностью перечеркнет доход от депозита. В частности:

для краткосрочных депозитов на 3-6 месяцев пределом может оказаться курс около 47 грн за доллар ;

; для более "длинных" вкладов на 9-12 месяцев со ставками 15-17,5% годовых этот критический порог выше – примерно 49-50 грн за доллар.

"Условно говоря, ультракороткие вклады более чувствительны к курсовым колебаниям, ведь у вкладчика меньше времени для накопления процентного дохода. Зато вклад на 9-12 месяцев дает больший запас прочности", – пояснил Замотаев.

В то же время короткие вклады имеют свое преимущество – они дают больше финансовой гибкости. Клиент может оперативнее отреагировать на изменение условий на валютном рынке или новые решения Национального банка.

Какая инфляция станет опасной для вкладчиков

Еще один важный ориентир для вкладчика – инфляция. Сейчас большинство гривневых вкладов после вычета налогов приносят около 10-12% годовых чистыми, а топовые предложения на рынке достигают 13-13,5%. Следовательно, при нынешних ставках инфляция свыше 12-13% станет тем порогом, за которым доходность депозитов начнет ощутимо падать.

"Для вкладника депозит выгоден тогда, когда после уплаты налогов доход перекрывает рост цен и возможную курсовую разницу. То есть клиенту стоит считать не номинальную, а реальную доходность", – подчеркнул банкир.

Впрочем, первое полугодие 2026 года принесло депозитному рынку стабилизацию. Изменив ставки, банки фактически вышли на рыночный баланс.

Сегодня средний уровень ставок по гривневым вкладам колеблется в пределах 13-14,5% годовых, а самые выгодные варианты достигают 16-17,5%. "Главный итог первого полугодия заключается в том, что гривневый депозит остается простым, понятным и достаточно доходным инструментом сбережения. Ставки стабилизировались, а интерес граждан остается высоким", – отметил эксперт.

Что может изменить ситуацию до конца года

В ближайшие месяцы банкир не ждет резких сдвигов на депозитном рынке. Впрочем, многое будут определять монетарные решения Национального банка. До конца года регулятор планирует провести еще четыре заседания, где может скорректировать учетную ставку и другие инструменты: 30 июля, 17 сентября, 29 октября и 17 декабря.

"Для вкладчика эти даты важны как финансовый календарь. Если НБУ будет сохранять учетную ставку, рынок депозитов, скорее всего, будет оставаться довольно стабильным. Если же регулятор увидит риски для инфляции или курса и изменит монетарные параметры, это может постепенно отразиться и на депозитных ставках", – сказал Замотаев.

Нарушить нынешний баланс также способно стремительное ускорение инфляции, девальвационные опасения, повышенный спрос на валюту, пересмотр официальных курсов НБУ или же непредвиденные военные и внешнеэкономические факторы.

Как вкладчикам выбирать депозит

Прежде чем открыть счет, Замотаев советует точнее определить срок, когда понадобятся деньги, сопоставить ставку с прогнозируемой инфляцией и взвесить валютные риски. Когда есть основания ждать быстрого подорожания доллара, лучше не замораживать все средства в одном долгосрочном вкладе, а разбить сумму на несколько депозитов с разным сроком.

Отдельно следует изучить условия досрочного расторжения договора. Ведь в таком случае высокая процентная ставка может потерять смысл.

"Главный совет вкладчикам – не гнаться только за максимальной ставкой. Лучший депозит – это оптимальное сочетание доходности, срока, надежности и удобства пользования", – подытожил Замотаев.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы также установили новый исторический рекорд инвестиций в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). Государственные облигации все чаще становятся для украинцев альтернативой банковским депозитам.

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