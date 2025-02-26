Турция получила проекты по восстановлению Украины в 2025 году: СМИ раскрыли детали будущего "большого строительства"

Турция получила от Украины проекты по восстановлению от войны на 2025 год. Ожидается, что тендеры по ним будут объявлены уже в ближайшее время – в апреле-мае. В частности, приоритетными направлениями определены реконструкция таможенных пунктов пропуска, строительство новых автодорог и пр.

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Об этом сообщает Türkiye. Отмечается: Украина передала Турции необходимую документацию во время встречи представителей посольства Турции и руководства Госагентства развития и обновления инфраструктуры.

"Украинские чиновники заявили, что в настоящее время идет планирование процесса восстановления страны. А тендеры по ряду проектов, которые должны быть реализованы в этом году, ожидаются в апреле и мае", – говорится в сообщении.

При этом утверждается, что приоритетными направлениями восстановления определены реконструкция таможенных пунктов пропуска. А кроме того:

строительство новых автодорог;

создание общенациональной системы платных автомагистралей;

развитие социального жилья и водоснабжения;

энергетические проекты.

Украине нужно дополнительно 38 млрд долларов на восстановление

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщил, что сумма, необходимая Украине для восстановления после разрушений, вызванных полномасштабной войной, значительно выросла. Теперь она составляет 524 млрд долларов на ближайшие 10 лет, что на 38 миллиардов превышает предыдущую оценку.

"Потребности в восстановлении Украины в течение следующего десятилетия должны составить 524 млрд долларов. Новые данные превышают предварительную оценку в 38 млрд долларов. Такие огромные цифры означают, что восстановление должно стать проектом глобального масштаба", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: восстановление должно происходить уже сейчас. Ведь от этого зависит:

качество жизни миллионов людей;

перспективы возвращения украинцев из-за границы;

создание точек роста, которые будут двигать экономику.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным "Центра экологических инициатив "Экодия", за три года полномасштабной войны Россия нанесла климатических убытков на более 42 млрд долларов. В частности, объем выбросов парниковых газов за это время оцениваются в 230 млн тонн CO₂ эквивалента, что равняется годовым выбросам Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии вместе взятых или годовым выбросам 120 млн автомобилей.

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