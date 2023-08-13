В Конотопе решили купить бетонные полусферы за 10 млн грн: в мэрии отрицают, но все равно переплатят

Мэрия Конотопа провела тендер на закупку 142 бетонных полусфер, используемых в качестве ограничителей на дорогах, стоимостью 9 млн 942 тыс. 840 грн. При том, что рыночная цена этих предметов в сотни раз ниже. Мэр города же уже заявил, что произошла ошибка и на самом деле стоимость тендера составила 99 428 грн. Что все равно превышает рыночную цену.

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Объявление о тендере размешено на платформе Prozorro. Здесь же указано, что:

цена на объект закупки завышена в десятки раз;

"возможна коррупция".

Цена завышена в сотни раз

Власти города решили поставить в нем 142 бетонные полусферы диаметром 500 мм, обычно используемые для преграждения автомобилям заезда на тротуары или другие места с запрещенной парковкой. В среднем за каждую там намеревались заплатить 70 020 грн.

На рынке же цены совершенно другие. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, к примеру:

в одном из магазинов такие сферы стоят 303 грн. Общая сумма закупки в таком случае составила бы 43 026 грн, что в 231 раз дешевле заявленной;

в другом – 304,6 грн, но при заказе от 30 единиц цена снижается до 271,84 грн. Т.е., покупка здесь обошлась бы в 38 601 грн, что в 257,5 раза дешевле;

в третьем – 250 грн. Вместе это потянуло бы на 35 500 грн, т.е., в 280 раз дешевле.

Мэр говорит, что "зрада отменяется". Так ли это

На ситуацию уже отреагировал мэр Конотопа Артем Семенихин. У себя в Facebook он сообщил, что при оформлении тендера на Prozorro произошла ошибка и на самом деле общая стоимость закупки составила 99 тыс. 428 грн 40 коп.

Действительно, согласно опубликованному на странице тендера договоре цена такая, как указал Семенихин. Впрочем, есть важный нюанс.

По этому же договору, стоимость каждой полусфері определена в 583,5 грн. Что все равно дороже рыночных цен. Т.е., даже так мэрия Конотопа переплатила.

Тендер с одним участником

Победителем тендера стала компания "Агробудмастер". Она же была и единственным его участником – и в процессе торгов не снизила предложение ни на копейку.

По информации YouContol, ее руководителем является Ирина Бейгул. По данным же сервиса определения номеров, контактный номер "Агробудмастера" принадлежит именно ей.

Членом же ее семьи является Игорь Бейгул. В 2020 году был избран депутатом Конотопского горсовета. Того самого, который осуществил закупку полусфер.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, государственный ПриватБанк потратит 2,276 млн грн на офисные кресла для своих сотрудников. При этом значительно переплатив, ведь на рынке можно найти такие же, но значительно дешевле, а на "лишние" деньги купить 2 авто.

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