Украинцам масштабно пересчитают зарплаты: сколько будут платить в этом и следующем году

Номинальная зарплата в Украине в 2023-м увеличится на 19,6% (в предыдущем прогнозе ожидали 21,9). А в следующем году украинцы будут зарабатывать на 16,1% больше. При этом, если от темпов роста зарплаты отнять инфляцию, то средняя зарплата в 2023-м увеличится на 3,9%, а в следующем году – на 5,4%.

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Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ. Так, конкуренция предприятий за квалифицированных работников вместе с оживлением экономической активности, а также выплаты в бюджетном секторе обусловили определенное улучшение финансового положения украинцев.

"Опосредованные оценки по налоговым данным, а также по зарплатам, предлагаемым в вакансиях на сайтах поиска работы, свидетельствуют, по меньшей мере, о дальнейшем росте номинальной оплаты труда. А по данным относительно выплат зарплат на карточки банков – росла и оплата труда в реальном измерении. Это, в частности, объясняется и замедлением инфляции", – отмечаются в НБУ.

По-прежнему весомую поддержку доходам населения оказывали социальные выплаты из бюджета и индексация пенсий. По опросам предприятий, рост затрат на оплата труда будет продолжаться. Этому будут способствовать адаптация бизнеса к работе в условиях значительных рисков безопасности и сохранения мягкой фискальной политики.

Восстановление экономики обусловит дальнейшее оживление спроса на рабочую силу, что на фоне все еще высокой инфляции будет поддерживать значительные темпы роста номинальных трудовых доходов, особенно в секторах, где будет дефицит квалифицированной рабочей силы. В послевоенное время этому будет дополнительно способствовать усиление конкуренции с зарубежными работодателями за мобильную рабочую силу. Повышение трудовых доходов в реальном измерении возобновится в текущем году, однако темпы будут оставаться достаточно низкими из-за все еще высокой инфляции и медленного роста производительности.

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