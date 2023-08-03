Президент получает в 10 раз меньше айтишника: что не так с зарплатами чиновников в Украине

Зарплаты украинских IT-специалистов в десятки раз превышают зарплаты чиновников центральной власти и местного уровня. Например, на должности Director of Engineereing платят $7300, что в 10,4 раза выше зарплаты президента Украины ($700).

Видео дня

На это обратил внимание депутат Киеврады Григорий Маленко. Соответствующую инфографику он опубликовал на своей странице в Facebook. Данные о зарплатах айтишников были взяты из исследования профильного портала DOU.

"Сделал для вас инфографику, многое объясняющую о нашем государстве и обществе. Сравнил зарплаты IT-специалистов и "чиновников" разного уровня, работающих в Киеве... Результат перед вами. Выводы делайте сами", – отметил Маленко.

Самые высокие зарплаты среди госуправленцев получают депутаты Верховной Рады – $2200. Однако и это значительно ниже окладов на руководящих должностях в IT и практически равно зарплате бизнес-аналитика ($2300).

Зарплаты премьер-министра, министра экономики, мэра Киева и его замов находятся в том же диапазоне, что и у проджект-менеджеров. Это $1900-2100.

"Здесь мог бы быть абзац о том, что маленькие зарплаты у "чиновников" – это большое государственное лицемерие, а оправдывающие тезисы – инфантильность и советщина, но это уже тема другого сообщения", – добавил Маленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы не хотят платить налоги из-за неуверенности в государственных структурах и недоверия к ним. И властям крайне необходимо заняться этой проблемой. В частности, искоренить подозрительные госзакупки и детально отчитываться о том, на что тратятся деньги граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!