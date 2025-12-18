Большинство лидеров ЕС поддерживают репарационный кредит за российские миллиарды для Украины, – Зеленский

Несмотря на сопротивление некоторых стран, большинство членов Евросоюза (ЕС) поддерживает использование замороженных российских активов для предоставления Украине репарационного кредита. Некоторые лидеры поддерживают другие механизмы оказания помощи.

Об этом перед саммитом Совета ЕС, который начался 18 декабря в Брюсселе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Из-за неопределенности ситуации он не стал прогнозировать результаты саммита, который завершится на следующий день.

"Я не хотел бы от имени лидеров ЕС говорить, в каком формате возможна финансовая поддержка Украины. Мы понимаем, что большинство лидеров поддерживает репарационный заем. Есть лидеры, которые поддерживают другие инструменты. Я не могу сказать за лидеров, чем закончится сегодняшний или следующий день. Но в одном, мне кажется, мы объединены – в том, что мы не можем позволить себе, чтобы Украина осталась без ответа в эти дни относительно финансовых возможностей на следующий год", – сказал Зеленский.

Риски, с которыми сталкивается Украина

Он пояснил, что без предоставления макрофинансовой помощи в 2026 году Украине грозит $45-50 млрд бюджетного дефицита. Но при неблагоприятных условиях – потребность будет еще больше.

"Мы делаем все, чтобы как можно скорее закончить войну... Украина должна быть сильной. $45-50 млрд дефицит – это не только про фронт. Это в принципе о способности Украины бороться... Поэтому я рад, что сегодня у меня была возможность пообщаться (с лидерами ЕС. - Ред.) и передать важные месседжи украинской стороны. Это одна часть разговора, вторая – дипломатическая дискуссия с американскими партнерами. Поэтому будем верить, что будет сегодня решение положительное", – резюмировал Зеленский.

Позиция Бельгии

Президент также с пониманием относится к позиции Бельгии. Ее премьер Барт де Вевер неоднократно выступал против использования российских активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear из-за опасений юридических последствий таких действий.

"Мы хорошо с ним поговорили. Мы очень хорошо друг друга понимаем. Я понимаю о рисках, о которых он говорит. Но мы в войне, и, на мой взгляд, находимся в больших рисках. Важно, что от него идет сигнал – мы в любом случае должны решить вопрос сегодня или в эти дни, чтобы Украина не осталась без финансовой поддержки", – отметил украинский президент.

"Репарационный кредит" для Украины: что это

Сейчас ЕС может использовать для поддержки Украины только доходы, полученные от суверенных российских активов, а не сами эти активы. Украина же в последние годы регулярно просит конфисковать эти средства в качестве компенсации за разрушения, нанесенные Россией.

"Чистая" конфискация напугала страны Евросоюза своими вероятными юридическими последствиями и созданием прецедента отчуждения активов государства на международном уровне. Поэтому в ЕС придумали альтернативный план, который и прозвали "репарационным кредитом".

Так, Еврокомиссия предлагает использовать для кредита Украине и основную сумму замороженных российских активов, которая оценивается в 140 млрд евро. Предполагается, что:

Украина будет возвращать этот кредит только в случае, если Россия после войны заплатит репарации ;

; депозитарий Euroclear получит полную компенсацию стоимости переданных в пользу Украины активов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, администрация американского президента Дональда Трампа призывает отдельные страны ЕС не поддерживать план использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Из-за отсутствия договоренности ЕС рассматривает альтернативные варианты поддержки.

