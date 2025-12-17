Трамп призывает Европу не давать Украине замороженные средства Кремля: что известно

Администрация американского президента Дональда Трампа призывает отдельные страны Европейского Союза (ЕС) не поддерживать план использования около 210 млрд евро замороженных российских активов для финансирования Украины. Из-за отсутствия договоренности ЕС рассматривает альтернативные варианты поддержки, в частности кредиты или двусторонние финансовые механизмы.

Об этом пишет Politico. По данным, представители администрации Трампа напрямую работали с отдельными правительствами ЕС – прежде всего теми, которые в Вашингтоне считают "дружественными", призывая их не поддерживать механизм финансирования Украины за счет российских активов.

В результате к лагерю скептиков присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия, что еще больше усложнило поиск компромисса. Формально аргументы против сводятся к рискам для налогоплательщиков и возможным судебным искам со стороны России. Особенно осторожную позицию занимает Бельгия, на территории которой хранится большинство замороженных российских активов в Европе. Брюссель опасается, что в случае юридических поражений именно бельгийское государство будет нести финансовую ответственность.

Впрочем, по словам европейских чиновников, проблема значительно шире. "Они хотят сделать нас слабыми", – признал один из высокопоставленных чиновников ЕС, комментируя действия администрации Трампа. По его мнению, Вашингтон пытается расколоть Европу и ослабить ее способность действовать самостоятельно в ключевых вопросах безопасности.

Уже в следующем году Украина рискует столкнуться с бюджетной дырой в более чем 70 млрд евро. Без стабильных поступлений средств страна будет вынуждена сокращать государственные расходы, что неизбежно скажется на обороноспособности и социальной сфере.

Европейские лидеры признают, что провал договоренностей по российским активам может стать катастрофой не только для Украины, но и для самого ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц прямо заявил, что неспособность принять решение покажет миру слабость Европы в решающий исторический момент.

Ситуацию осложняет и утечка информации о возможном мирном плане, который якобы согласовывают Белый дом и Кремль. Согласно этим данным, США рассматривают вариант использования части замороженных активов РФ для финансирования реконструкции Украины, но под американским контролем. Такой подход противоречит позиции Франции и ряда других стран ЕС, которые настаивают, что средства должны направляться прежде всего на европейские оборонные программы и потребности Украины без внешнего диктата.

На фоне тупика в переговорах в Брюсселе все чаще звучит идея о том, чтобы принять решение квалифицированным большинством голосов, обойдя возражения отдельных стран. Но дипломаты признают, что такой шаг может окончательно разорвать уже шаткое единство ЕС и погрузить блок в глубокий политический кризис.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Гааге создали международную комиссию, которая будет рассматривать более 80 тысяч заявлений и определять размер компенсаций Украине за ущерб от войны РФ. Общий ущерб уже оценивается более чем в 524 млрд долларов, а ключевым источником выплат могут стать замороженные российские активы в ЕС.

