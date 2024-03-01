Блокада границы ужесточилась: поляки полностью перекрыли для фур важный пункт пропуска

Польские протестующие фермеры 1 марта полностью перекрыли движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка – Шегини" на границе с Украиной. Транспорт не может проехать ни из Украины в Польшу ни в обратном направлении. В целом на шести пунктах пропуска, где продолжается забастовка, с польской стороны в очередях стоят 2350 грузовиков.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко во время телемарафона. Ранее протестующие пропускали хотя бы по несколько грузовиков в час, а также уверяли, что не будут препятствовать движению военной помощи, гуманитарки и скоропортящихся продуктов.

"Как сообщила нам польская сторона, в 13 часов польские фермеры отказались пропускать любые грузовики, которые следуют либо в сторону Украины, либо в Польшу", – сказал Демченко.

До этого в пункте пропуска и так наблюдался критический минимум пересечения границы грузовиками. Так, по словам Демченко, за минувшие сутки границу пересекли только 47 грузовиков в обоих направлениях.

Теперь же ситуация ухудшилась. "После 13:00 и сейчас украинская сторона фиксирует по нашему пункту пропуска напрямую, что грузовики не двигаются ни из Польши, ни в Польшу. Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства из Украины", – рассказал Демченко.

Также наблюдается существенное снижение количества пересечений границы грузовиками и по направлению пункта пропуска "Ягодин". "За минувшие сутки здесь пересекли границу 111 грузовиков, следовавших из Польши в Украину. По-прежнему польские фермеры не пропускают ни одного грузовика, следующего из Украины в Польшу. За последние дни это "нулевые" показатели пересечения границы в сторону Польши на этом направлении", – добавил Демченко.

Фермеры на границе требуют запретить ввоз агропродукции из Украины в Польшу. Однако на самом деле ключевые продукты и так не могут попасть на рынок этой страны, они направляются по ее территории только транзитом. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсе и подсолнечнике – именно их протестующие польские фермеры регулярно уничтожают на границе.

В то же время, поляки активно торгуют зерном с Беларусью и РФ. Только в прошлом году Польша году заплатила беларусам 55 млн долл. за приобретенную агропродукцию. Среди прочего поляки покупают рапсовый шрот (остатки переработки рапса) и не брезгуют покупать в Беларуси продукцию российского происхождения.

Напомним, по словам польского премьер-министра Дональда Туска, польские власти готовы полностью закрыть границу с Украиной и ведут об этом переговоры с украинской стороной. В то же время представители Кабмина Украины отрицали, что такой вопрос вообще поднимался.

"Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике даже больше), – это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который жизненно важен для Украины", – объяснял замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Как сообщал OBOZ.UA, польские протесты не ограничиваются границей Украины. Фермеры также собираются блокировать границу с Литвой из-за того, что из этой страны к ним якобы попадает украинское зерно. При этом польские бизнесмены зарабатывают на торговле с Литвой больше, чем литовские (также поляки больше зарабатывают и от торговли с Украиной, чем украинцы).

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