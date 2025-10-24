Бельгия защищает российские активы? Премьер-министр страны сорвал предоставление Украине кредита на 140 млрд евро – FT

Бельгия заблокировала выделение Украине "репарационного кредита" на 140 млрд евро, который должен был финансироваться за счет доходов от замороженных активов России. По словам премьер-министра страны Барта де Вевера, стране нужны гарантии, что при необходимости деньги можно будет вернуть, что "не вызвало бурного восторга" на переговорах.

Об этом сообщает Financial Times. Отмечается:

Как результат, решение по выделению средств отложено до декабря.

Что не позволит Украине получить деньги в начале 2026 года, как планировалось ранее.

"В Бельгии находится около 190 млрд евро замороженных активов Центробанка России. Брюссель требует, чтобы страны ЕС поровну разделили риски "репарационного займа". При этом премьер Бельгии на встрече лидеров ЕС дал понять, что просто обещаний ему недостаточно", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, участники переговоров поручили Еврокомиссии изучить "разные варианты" выхода из ситуации. Что, по словам Вевера, следует понимать как "помощь Украине без использования российских активов".

Пока же единственным же вариантом этого, по словам одного из европейских дипломатов, является предоставление Украине помощи каждой страной ЕС самостоятельно. Т.е., из собственного бюджета.

Однако, признал он, шансы на реализацию этого небольшие. Поскольку вряд ли многие страны захотят отдавать свои собственные деньги.

Впрочем, констатируется, в Еврокомиссии считают замороженные российские активы главным источником помощи Украине. И хотя там и признают, что можно изыскать и другие варианты, акцент делается именно на деньгах Кремля.

"Теперь Еврокомиссии предстоит убедить Брюссель", – констатировали авторы материала.

Почему Бельгия упирается

Причиной же, по которой Бельгия блокирует выделение Украине кредита, является желание избежать ответных действий России. В частности, там опасаются, что Кремль:

Инициирует судебные иски.

Предпримет финансовые контрмеры.

"Государства-члены должны понимать, что если мы возьмем деньги Путина, он заберет наши деньги обратно", – сказал бельгийский премьер.

Кроме того, Де Вевер считает, что другие страны, в которых также находятся замороженные российские активы, также должны предпринять подобные мероприятия. Имея в виду, вероятно, прежде всего, США – ведь в целом, в странах G7, ЕС и Австралии заморожено около 260 млрд евро активов Кремля.

"Мы знаем, что в других странах есть огромные суммы российских денег, и они всегда молчали об этом. Если мы будем двигаться, мы должны двигаться все вместе – это европейская солидарность", – подчеркнул премьер Бельгии.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос использования замороженных российских активов удастся дожать до конца года. В таком случае деньги направят прежде всего на вооружение, распределив на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

