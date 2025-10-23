Кредит на $140 млрд для Украины под угрозой: Бельгия выдвинула ультиматум

Правительство Бельгии угрожает заблокировать план использования замороженных активов Центрального банка России для предоставления 140 млрд евро "репарационного" кредита Украине, если не будут выполнены ее условия. В частности, ее премьер Барт де Вевер требует, чтобы другие страны-члены Евросоюза (ЕС) разделили юридические и финансовые риски таких действий.

Как сообщает Bloomberg, об этом де Вевер заявил непосредственно перед заседанием Европейского совета в Брюсселе, на котором 23 октября будут рассматривать этот вопрос. Он предупредил, что его страна не готова самостоятельно нести риски, связанные с этим решением, поэтому Бельгия требует:

защиту от исков российских компаний о компенсации;

вклад каждого государства-члена;

"совместные действия" всех государств-членов, которые имеют замороженные российские активы.

"Если эти три требования, которые, по моему мнению, вполне резонны, будут выполнены, тогда мы сможем двигаться дальше. Если нет, я сделаю все, что в моих силах, на европейском уровне, а также на национальном, политическом и юридическом, чтобы остановить это решение", – предупредил глава бельгийского правительства.

Де Вевер отметил, что Еврокомиссия до сих пор "не представила убедительных правовых аргументов", на которых может основываться решение об использовании замороженных активов Кремля. Он требует полной прозрачности в отношении таких активов в остальных странах ЕС и призвал их тоже присоединиться к инициативе.

"Мы знаем, что в других странах есть огромные суммы российских денег, и они всегда молчали об этом. Если мы будем двигаться, мы должны двигаться все вместе – это европейская солидарность", – подчеркнул премьер.

Он открыто заявил о последствиях конфискации российских денег. "Государства-члены должны понимать, что если мы возьмем деньги Путина, он заберет наши деньги обратно", – сказал Де Вевер.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос использования замороженных российских активов удастся дожать до конца года. В таком случае деньги направят прежде всего на вооружение, распределив на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

