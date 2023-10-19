Банки определились с курсом доллара на вторую половину октября: чего ожидать украинцам

Во время последней полной недели октября (23-29 числа месяца) в Украине не ожидается изменений курса наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют его на уровне 37,5-38,5 грн. Таким же был прогноз и на текущую неделю – и в этом же коридоре стоимость американской валюты находится в настоящее время.

Как объяснил OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в течении 23-29 октября курс доллара на межбанке вплотную подойдет к бывшему фиксированному курсу 36,56 грн – и даже может опуститься ниже его. Соответственно, наличный рынок, который будет подстраивать свои ценники под межбанк, будет демонстрировать относительную стабильность.

"На следующей неделе и до конца месяца ситуация на валютном рынке будет зеркальной к неделе предыдущей – без особых курсовых изменений. Ожидается, что курсовой коридор будет в пределах 37,5-38,5 грн/доллар", – сказал банкир.

Видео дня

НБУ увеличивает курс

В то же время, после длительного снижения официального курса Нацбанк начал его повышать. На 20 октября официальная стоимость американской валюты выставлена на уровне 36,61 грн, что:

на 5 коп. дороже, чем 19 октября;

на 16 коп., чем 18 октября, когда курс начал расти.

Какой курс сейчас

Утром 19 октября банки же установили курс наличного доллара на среднем уровне 37,65/38,2 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

осталось на том же уровне в продаже.

Среди крупных учреждений дороже всего покупал валюту ПУМБ – 37,8 грн. Дешевле всего – Укргазбанк, 36,3 грн. Остальные – в диапазоне 37-37,7 грн.

В продаже самую высокую стоимость доллара выставил Креди Агриколь Банк – 38,5 грн. Самую низкую – ПриватБанк, 37,85 грн. Остальные – 38-38,3 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ряд категорий украинцев могут обязать декларировать покупку иностранной валюты, в т.ч., долларов – соответствующий законопроект №9457 поддержали в антикоррупционном комитете Верховной Рады. Речь, в частности, о чиновниках, депутатах и судьях.

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