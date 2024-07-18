Банки отказались от предыдущего курса: сколько теперь стоит доллар
В Украине заметно подорожал наличный доллар – при чем как в банках, так и в обменниках. Так, в полдень 18 июля банки определили его стоимость на среднем уровне 41,3/41,85 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дороже в покупке, чем вечером предыдущего дня, и на 20 коп. в продаже.
В целом же, крупные учреждения покупают валюту по 41,05-41,35 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,05 грн;
- Укрэксимбанк – 41,15 грн;
- ПУМБ – 41,3 грн;
- Сенс Банк – 41,35 грн;
- Укрсиббанк – 41,15 грн;
- Универсал Банк – 40,75 грн;
- OTP Bank – 40,95 грн.
Продают же они ее по 41,65-41,85 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,65 грн;
- Укрэксимбанк – 41,75 грн;
- ПУМБ – 41,8 грн;
- Сенс Банк – 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,85 грн;
- Универсал Банк – 41,85 грн;
- OTP Bank – 41,75 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Заметные изменения произошли и в обменниках. В полдень 18 июля они определили курс доллара в средние 41,33/41,88 грн (покупка/продажа). Что:
- на 9 коп. дороже в покупке, чем вечером 17 июля;
- на 7 коп. в продаже.
Официальный курс доллара резко вырос и установил рекорд
Столь заметные же изменения прежде всего, в банках, вероятно, стали реакцией на значительный рост официального курса доллара. Так, Национальный банк обновил его на 18 июля до 41,46 грн. Что не только на 20 коп. выше предыдущего, но и является рекордом в истории Украины.
Впрочем, причин для паники нет, ведь не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. Кроме того, наличный курс уже давно превысил этот показатель.
Более того, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.
"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достигнуть 42,1 грн. А средневзвешенный курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 40,7 грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!