Банки отказались от предыдущего курса: сколько теперь стоит доллар

В Украине заметно подорожал наличный доллар – при чем как в банках, так и в обменниках. Так, в полдень 18 июля банки определили его стоимость на среднем уровне 41,3/41,85 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дороже в покупке, чем вечером предыдущего дня, и на 20 коп. в продаже.

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В целом же, крупные учреждения покупают валюту по 41,05-41,35 грн. Так:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Укрэксимбанк – 41,15 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Универсал Банк – 40,75 грн;

OTP Bank – 40,95 грн.

Продают же они ее по 41,65-41,85 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Укрэксимбанк – 41,75 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Универсал Банк – 41,85 грн;

OTP Bank – 41,75 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Заметные изменения произошли и в обменниках. В полдень 18 июля они определили курс доллара в средние 41,33/41,88 грн (покупка/продажа). Что:

на 9 коп. дороже в покупке, чем вечером 17 июля;

на 7 коп. в продаже.

Официальный курс доллара резко вырос и установил рекорд

Столь заметные же изменения прежде всего, в банках, вероятно, стали реакцией на значительный рост официального курса доллара. Так, Национальный банк обновил его на 18 июля до 41,46 грн. Что не только на 20 коп. выше предыдущего, но и является рекордом в истории Украины.

Впрочем, причин для паники нет, ведь не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. Кроме того, наличный курс уже давно превысил этот показатель.

Более того, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достигнуть 42,1 грн. А средневзвешенный курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 40,7 грн.

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