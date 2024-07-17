Впервые в истории: официальный курс доллара резко вырос и установил рекорд

Национальный банк обновил официальный курс доллара на 18 июля до 41,46 грн. Который не только на 20 коп. выше текущего, но и стал рекордным в истории Украины. Впрочем, причин для паники нет, ведь не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. Кроме того, наличный курс уже давно превысил этот показатель.

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О повышении рассказали в самом НБУ. Согласно его данным, предыдущий рекорд продержался всего сутки – он действует 17 июля.

Причин для паники нет

В свою очередь, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Кроме того, стоит помнить: колебания официального курса являются обычным явлением. Как уже объяснял глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), наличный курс выше 40 грн/доллар в Украине фиксировался еще в июле 2022 года. И по прошествии почти двух лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась", отмечает нардеп.

Более того, напомнил он, правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году). Сейчас курс едва ли превышает расчетный показатель среднего по году. А, учитывая, что до этого он был ниже, у гривни все еще есть запас прочности, чтобы вписаться в бюджетный "прогноз".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достигнуть 42,1 грн. А средневзвешенный курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 40,7 грн.

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