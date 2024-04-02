В украинских банках ожидается существенное изменение курса доллара: сколько будет стоить валюта

В экспертной среде ожидают ощутимого изменения курса наличного доллара в банках. По прогнозу, до конца рабочей недели (5 апреля) он будет в них стоить от 38,4 до 39,75 грн. Вечером же 2 апреля банки покупают валюту в среднем по 39 грн, а продают по 39,5 грн.

О возможных изменениях сообщил финансовый аналитики Алексей Козырев. Он отметил: пересчитают курс и в обменниках.

По его прогнозу, до 5 апреля стоимость доллара в них достигнет уровня 38,5-39,7 грн/кг. Вечером же 2 апреля они:

покупают валюту в среднем по 38,99 грн;

продают – по 39,5 грн.

При этом подчеркивается: спред (разница разница между курсами продаж и покупки) "в основной части обменников будет находиться в пределах 20-30 коп.".

В целом же, отмечается, в течении текущей рабочей недели НБУ "продолжит активные выходы с интервенциями по продаже доллара". Делать это, объясняется, регулятор будет для:

поддержки курса гривни;

"сглаживания дисбалансов между спросом и предложением на межбанке".

"Ситуация на валютном рынке в начале апреля останется напряженной, но контролируемой Нацбанком. Поэтому ждать истории с курсами межбанка и наличного рынка по доллару более 40 грн пока не стоит. Хотя психологически-девальвационный тренд на рынке сохраняется", – резюмировал аналитик.

Каким будет курс доллара в апреле

В свою очередь, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что в целом в апреле курс наличного доллара в Украине ожидается на уровне 39-40 грн. Он отметил: разница между курсами купли и продаж будет на уровне марта. В частности:

до 50–60 коп. в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

В целом же, отметил Лесовой, в апреле любые валютные изменения не будут представлять глобальную угрозу. "Ежедневные курсовые колебания станут уже привычным выразителем состояния "меняющейся стабильности", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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