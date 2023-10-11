Банки могут отказаться от текущего курса доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

До конца текущей недели (15 октября) украинские банки могут повысить курс наличного доллара в продаже. По прогнозам, он может составить 38,55 грн – в то время как, например, 11 октября его выставили на среднем уровне 38,2 грн.

Об этом рассказал аналитик Алексей Козырев, передает "Минфин". По его словам, в покупке банки могут выставить стоимость валюты в 37,2 грн. В полдень 11 октября она находилась на среднем уровне 37,5 грн.

"В большинстве касс банков доллар на днях будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,2 до 38,55 грн", – сообщил эксперт.

Каким будет курс в обменниках

В обменниках же, по его словам, коридор по доллару будет колебаться в пределах от 37,55 грн до 38,5 грн (покупка/продажа). В полдень же 11 октября же доллар на черном рынке:

Видео дня

покупали по 38,06 грн;

продавали – по 38,2 грн.

Что будет происходить на рынке

В целом же в течении текущей недели эксперт не видит каких-либо угроз для гривни. Впрочем, оговаривается он, все будет спокойно только при условии "сохранения Нацбанком политики постоянных выходов на торги с интервенциями".

"Сейчас у большинства крупных игроков-покупателей почти не осталось свободной гривны для дальнейшей активной скупки валюты. Это позволит НБУ на этой неделе меньше ее продавать. То есть резервов для выравнивания ситуации на межбанке понадобится меньше", – отметил Козырев.

Каким будет официальный курс 12 октября

В то же время, Нацбанк продолжает опускать официальный курс доллара. На 12 октября там его выставили на уровне 36,43 грн, что

на 7 коп. дешевле, чем 11 октября;

на 12 коп. дешевле, чем 10 октября;

на 15 коп., чем 9 октября;

на 19 коп., чем 6-8 октября.

Как сообщал Oboz.UA, также в НБУ уверяют, что несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, будут жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.

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