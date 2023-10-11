НБУ переписал официальный курс доллара: какая вырисовывается тенденция

Нацбанк продолжает снижать официальный курс доллара. На 11 октября его выставили на уровне 36,5 грн, что на 5 коп. дешевле, чем 10 октября. А также на 8 коп., чем 9 октября, и на 12 коп., чем 6-8 октября.

Снизили курс наличного доллара и банки – однако только в покупке, до средних 37,5 грн. Это на 10 коп. ниже, чем днем ранее.

В продаже средняя стоимость валюті осталась на прежнем уровне в 38,2 грн.

Среди крупных учреждений дороже всего покупают доллар ПУМБ и Креди агриколь Банк – 37,7 грн. Дешевле всего – Укргазбанк, 36,6 грн. Остальные выставили курс на уровне 37-37,5 грн.

Видео дня

Продает доллар дороже всего Креди агриколь Банк – 38,5 грн. Самый низкий курс определил ПриватБанк – 37,75 грн. У остальных банков он составляет 37,85-38,2 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

А вот в обменниках стоимость американской валюты выросла. Утром 11 октября она составляет в среднем 38,06-38,2 грн (покупка/продажа). Это:

на 6 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 5 коп. – в продаже.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, по крайней мере, до конца текущей недели в банковском секторе не прогнозируют резких изменений курса наличного доллара. Там ожидают, что разница между безналичным и наличным курсами еще больше сократится и не превысит 1%. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени ее выгодно продать, не получится.

Как объяснил OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, по ожиданиям, рынок "отойдет" от отмены фиксированного курса. А ситуация станет более адекватной и прогнозируемой.

"Через несколько дней рынок ожидает, что ситуация будет более или менее адекватной и прогнозируемой. Наличный курс будет опираться на объективные экономические обстоятельства, а разница между безналичным и наличным курсами еще больше сократится и не превысит 1%", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в НБУ уверяют, что несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, будут жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!