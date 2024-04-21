'Атаки врага будут продолжаться': министр Галущенко оценил вероятность блекаута в Украине

В Министерстве энергетики на фоне ракетных и дроновых ударов РФ по энергоинфраструктуре успокоили украинцев, что тотального блекаута ждать не стоит. В то же время нужно быть готовым, что враг и дальше будет нацеливаться на энергетику страны.

Об этом заявил министр Герман Галущенко в эфире телемарафона. По его словам, нет никаких сомнений в том, что такие атаки будут продолжаться.

"Однако энергосистема цельная. Тотального блекаута в стране не будет", – заверил глава министерства.

Он подчеркнул, что украинские энергетики делают все, чтобы самые плохие сценарии не реализовались.

"Как уже показывает опыт прошлого календарного года, мы свое слово держим", – добавил он.

Отметим, что весной 2024 года Россия перешла к новой фазе энергетического террора в Украине, прицельно обстреливая тепловые электростанции (ТЭС).

Хотя полный блекаут не предполагается, некоторые эксперты в отрасли предполагают, что эта стратегия может повлечь за собой увеличение плановых отключений электроэнергии летом, когда повышается потребление.

Ранее основная нагрузка на энергосистему продолжалась с 09:00 до 19:00, а теперь – с 09:00 до 22:00. Поэтому в "Укрэнерго" призвали бытовых потребителей придерживаться простой инструкции, чтобы облегчить ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам экспертов, российские удары по энергетике обойдутся украинскому бюджету гораздо дороже, чем в 2023 году. Так, только ДТЭК объявила о поражении мощностей на сумму около $230 млн.

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