Адреса украинцев массово проверяют: что именно проверяют и зачем это нужно

В Украине продолжается масштабная верификация адресов: местные сообщества уже проверили более 99 % названий улиц и почти 7,8 млн адресов, чтобы устранить ошибки в государственных реестрах и создать единую точную адресную базу. В дальнейшем эти данные будут использоваться для более быстрого оформления документов, надежной защиты права собственности на недвижимость и корректной работы государственных реестров.

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Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины. Согласно данным, на сегодняшний день общины выполнили основную часть работы по проверке адресной информации. За два года удалось:

проверить более 99% названий улиц — это около 330 тысяч улиц;

проверить 74,8% всех адресов населенных пунктов — почти 7,8 млн адресов;

вовлечь в работу 1302 общины, из которых 1264 уже полностью завершили проверку названий улиц.

Теперь основное внимание уделяется завершению проверки адресов каждого объекта недвижимости, чтобы информация в государственных базах была максимально точной.

Что именно проверяют

Верификация не означает, что граждан заставляют повторно регистрировать жилье или оформлять новые документы. Прежде всего органы местного самоуправления сверяют информацию о самих адресах. В ходе проверки уточняют:

правильность названий улиц;

номера домов;

расположение объектов;

соответствие адресов официальным решениям общин;

отсутствие дублирования или технических ошибок.

Отмечается, что это особенно актуально после переименования улиц, изменения административно-территориального устройства и развития новых жилых кварталов.

Зачем это нужно

Наличие единой адресной базы должно решить ряд проблем, которые годами возникали из-за различных вариантов написания одного и того же адреса в государственных системах. В будущем это позволит:

сократить количество ошибок при оформлении документов;

обеспечить корректный обмен информацией между государственными реестрами;

усилить защиту права собственности на недвижимость;

ускорить получение административных и социальных услуг;

улучшить работу органов местного самоуправления.

Как отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, качественные адресные данные являются основой для минимизации ошибок при обмене информацией между государственными системами, более надёжной защиты права собственности и более эффективного предоставления административных и социальных услуг.

Что будет дальше

После завершения проверки адресов по всей стране Единый государственный реестр адресов планируется интегрировать с другими государственными информационными системами. Отмечается, что это позволит цифровым сервисам автоматически использовать актуальные адресные данные без необходимости многократного внесения одной и той же информации.

Также развитие реестра станет основой для запуска новых электронных сервисов как для граждан, так и для органов местного самоуправления. В перспективе это должно упростить и ускорить оформление документов на недвижимость, регистрацию места жительства, получение социальной помощи и других государственных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) предусматривает создание единого государственного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов. Впрочем, это не означает, что государство будет "выворачивать карманы" украинцев, ведь данных о конкретных суммах в таком реестре не будет.

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