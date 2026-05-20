Будут ли "выворачивать карманы" украинцев: какие данные попадут в будущий реестр счетов и сейфов

Присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) предусматривает создание единого государственного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов. Впрочем, это не означает, что государство будет "выворачивать карманы" украинцев, ведь данных о конкретных суммах в таком реестре не будет.

Обновление норм предусматривает законопроект № 14327-д, который готовится к рассмотрению в Верховной Раде в первом чтении. Как пояснил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, в реестре должна содержаться только базовая информация:

номер счета в формате IBAN;

название банка;

данные владельца счета.

Информация об остатках средств в него не будет включаться. Также не будут "записываться" данные о движении денег или содержимое сейфов.

"Здесь очень важно не преувеличивать и не пугать людей тем, чего на самом деле нет. Реестр счетов не "выворачивает карманы", демонстрируя сколько денег есть на счету, откуда они поступили или куда были переведены. Так же реестр сейфов не будет содержать информации о том, что именно человек хранит в сейфе – или коллекцию старинных монет, или наличные", – объяснил Мемедов.

Изменения, впрочем, затронут и финансовый мониторинг. Однако, как уверяет банкир, правила не станут жестче, а главное потенциальное изменение заключается в переходе к более точной, технологичной и более риск-ориентированной модели.

"Финансовый мониторинг не станет страшнее. Его задача – точнее выявлять рисковые операции. Банк не превращается в цербера и не должен быть слишком придирчивым к каждому бытовому платежу. Внимание могут привлечь не обычные покупки, оплата коммунальных счетов или переводы родственникам, а операции, которые выбиваются из привычного поведения клиента: массовые поступления на личную карточку, быстрый транзит средств, использование личного счета как бизнес-счета или платежи без понятного экономического объяснения", – пояснил специалист.

Он считает, что для большинства граждан, которые пользуются счетами законно и по назначению, новые правила не должны стать проблемой. Зато тем, кто использует личные счета для сомнительных схем, транзита средств или скрытой предпринимательской деятельности, стоит быть готовыми к большему вниманию банков.

В целом законопроект призван приблизить украинское банковское и финансовое законодательство к европейским требованиям. Для граждан это потенциально будет означать более удобные платежи в евро, а для бизнеса – более быстрые расчеты с европейскими партнерами.

В частности, глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный анонсировал, что SEPA позволит существенно удешевить международные переводы для граждан и бизнеса. В некоторых странах после запуска системы комиссии упали с десятков евро до нуля:

Например, представители сообщили, что за восемь месяцев после запуска системы:

в Черногории комиссия за переводы до 200 евро снизилась с 74 евро до нуля, а для платежей до 20 тыс. евро – со 199 евро до нуля;

в Молдове базовая минимальная стоимость одного перевода в евро за пять месяцев после присоединения к системе сократилась с 20 до 1,26 евро.

По оценкам Министерства финансов, ежегодная экономия на международных переводах после присоединения Украины к SEPA составит 70-100 млн евро. Речь идет прежде всего о компаниях, которые регулярно продают товары и услуги в страны ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, а Украине вводятся новые ограничения на денежные переводы без подтверждающих документов. Они затронут не всех, а лишь часть предпринимателей: новосозданных и неактивных физлиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц.

